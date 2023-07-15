الجزيرة.. عقود احترافية لـ 6 لاعبين شباب

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أبرم نادي الجزيرة عقوداً احترافية مع 6 لاعبين شباب من خريجي أكاديمية النادي، في إطار المساعي لتصعيدهم للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وأعلن «الجزيرة» عن توقيع أول عقود احترافية مع الحارس زايد عبدالله فدعق، والمدافع يوسف المرزوقي، ولاعب وسط الارتكاز مشعل حمد الأحبابي، والجناح خالد بني زامه، والمهاجميْن هزاع الجنيبي ومحمد فيصل. وتتراوح مدة عقود اللاعبين الشباب ما بين ثلاثة إلى أربعة مواسم، حيث يمتد عقد الحارس زايد عبدالله فدعق والمهاجم محمد فيصل حتى 2027، بينما تمتد بقية العقود إلى 2026. ويسعى الجزيرة إلى مواصلة سياسة الاعتماد على منح الفرصة للاعبين الشباب ودعم الفريق الأول بالعناصر المميزة من الأكاديمية.

من جهة أخرى، يواصل الجزيرة تدريباته اليومية تحت قيادة الهولندي فرانك دي بور استعداداً للموسم المقبل.

وكان الفريق قد خسر أولى مبارياته الودية في معسكره الخارجي الأربعاء الماضي بنتيجة 0 - 1 أمام فريق بوخباخ أحد أندية دوري المقاطعات الألماني الدرجة الرابعة، ويتبقى للفريق 4 مباريات ودية في معسكر ألمانيا.

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