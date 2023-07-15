بدء صيانة مرافق استاد نادي الإمارات

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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بدأت إدارة نادي الإمارات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إجراءات صيانة وتطوير وتحسين مرافق استاد كرة القدم الرئيس، بما يتوافق مع متطلبات رابطة المحترفين؛ سعياً للحاق باستضافة أول مباراة رسمية في دوري أدنوك للمحترفين، التي ستجمع «الصقور» مع عجمان في الجولة الثانية من الدوري.

وقال ثاني سالم الشحي، عضو مجلس الإدارة بالنادي، إن الأعمال بدأت بعد زيارة وفد رابطة المحترفين للنادي، ونسابق الزمن لتهيئة المرافق بما يخدم التطلعات ومتطلبات إقامة المباريات على الاستاد. وأضاف: تشمل خطة الصيانة والتطوير المدرجات خلف المرمى، والمنصة الرئيسية، والإنارة،.

ودكتي الاحتياط ومقاعد الجماهير بالمدرج القديم ومقاعد منصة الإعلاميين، وتنفيذ أعمال الطلاء الداخلية والخارجية في مبنى الملعب. وتابع: ستشهد المرحلة الثانية مواصلة الأعمال في الملعب الرئيسي مع مشاريع مستقبلية، منها إنشاء مدرج جديد خلف المرمى. وأضاف: نادي الإمارات يسعى دائماً إلى تهيئة البنية التحتية المناسبة والبيئة الرياضية بشكل أكثر تميزاً.

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