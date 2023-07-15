174 ألف دولار مكافأة «فيفا» لـ «الفرسان» و«الزعيم»

المصدر: دبي - وام

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حصل ناديا شباب الأهلي والعين و438 نادياً حول العالم، على المكافآت التي رصدها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للأندية جراء مشاركة لاعبيها في النسخة الأخيرة من كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022»، ورصد «فيفا» مكافآت قيمتها 209 ملايين دولار، يتم توزيعها على 440 نادياً من 51 دولة حول العالم، شارك منها 837 لاعب كرة قدم في المونديال الأخير.

ووفق حسابات «فيفا»، حصل ناديا شباب الأهلي والعين، على 174.294 ألف دولار عن مشاركة لاعبيهما السابقين الإيراني أحمد نور الله والتونسي ياسين مرباح مع منتخبي بلديهما في مونديال 2022.

وحصل شباب الأهلي على مبلغ 108 آلاف و591 دولاراً، نتيجة مشاركة لاعبه السابق الإيراني أحمد نور الله، مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم 2022، بينما نال العين مبلغ 65 ألفاً و702 دولار نتيجة مشاركة لاعبه السابق الدولي التونسي ياسين مرباح مع منتخب بلاده، علماً أن اللاعب انضم الموسم الماضي إلى الترجي التونسي.

اعتماد

واعتمد «فيفا» على عدد اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2022 من كل نادٍ، وعدد الأيام التي قضاها كل لاعب في المونديال.

وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم احتساب المدة، قبل أسبوعين من مباراة الافتتاح، حتى اليوم التالي لمغادرة اللاعب، أي بعد إقصاء منتخب بلاده من النهائيات.

لوائح

وتنص لوائح «فيفا» على منح مبلغ 10950 دولاراً للاعب الواحد عن كل يوم، بغض النظر عن عدد الدقائق التي لعبها في البطولة، علماً أن إجمالي المبلغ المخصص لكل لاعب يُقسَم على النادي (أو الأندية) التي لعب لصالحها اللاعب خلال العامين السابقين لكأس العالم.

واحتل نادي مانشستر سيتي صدارة الأندية الأكثر حصولاً على مكافآت من المونديال بعد أن جمع مبلغ 4 ملايين و596 ألفاً و445 دولاراً.

في حين حصل ناديان عربيان على أكبر قيمة مكافآت في قارتي آسيا وإفريقيا، فجاء السد القطري في المركز الأول في ترتيب الأندية الآسيوية بمبلغ إجمالي بلغ مليونين و817 ألفاً و911 دولاراً، وجاء الوداد البيضاوي المغربي في المركز الأول في ترتيب الأندية الأفريقية بمبلغ إجمالي هو: مليون و405 آلاف و305 دولارات.

حصة

وبحسب بيانات الاتحاد الدولي، فإن من بين الأندية الـ 440 التي ستتلقى حصة من أرباح كأس العالم، مجموعة من فرق الدرجات الدنيا، بما فيها 78 نادياً يلعب في دوريات الدرجة الثانية، و13 في دوريات الدرجة الثالثة، و5 في دوريات الدرجة الرابعة، ونادٍ واحد في دوري الدرجة الخامسة.

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