انطلاقة قوية لـ «الإمارات المفتوحة للمواي تاي»

المصدر: دبي - البيان

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سجلت منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات انطلاقة قوية ومميزة في يومها الأول الذي شهد مشاركة كبيرة وحضوراً جماهيرياً غفيراً تابع منافسات البطولة المقامة في فيستفال دبي أرينا، وتختتم يوم غدٍ، تحت إشراف وتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ.

وشهد اليوم الأول 73 نزالاً مثيراً في البطولة التي تشهد مشاركة 185 لاعباً يمثلون 35 نادياً.

حضر افتتاحية المنافسات علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ وفهد العبدولي مدير الأنشطة في الاتحاد وعمر النعيمي المدير الفني في الاتحاد.

وتستكمل مواجهات الدور التأهيلي اليوم بمواجهات 51 نزالاً، حيث تبدأ النزالات من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً، على أن تختتم منافسات البطولة يوم غدٍ بنزالات ومواجهات الدور النهائي بـ 20 نزالاً، وتنطلق من الساعة 2 ظهراً وتختتم عند الساعة 9 مساءً.

مساهمة

وقال طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ المدير التنفيذي للاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي:

«يمثل تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات محطة مهمة في مشوار دعمنا المتواصل لخطط تطوير قاعدة اللعبة والعمل على رفد مسيرتها بالأنشطة والمسابقات التي تساهم بإضافة المزيد من الخبرات والتجارب لتنمية مهارات اللاعبين والمواهب الواعدة».

مؤكداً أن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ يولي أهمية كبيرة لتقديم البرامج والبطولات في موسم العطلة الصيفية والعمل على توفير فرص ومساحات مهمة للاعبين واللاعبات من فئة الشباب لشغل أوقات فراغهم في ممارسات إيجابية رياضية تخدم تطلعاتهم وطموحاتهم في رياضة المواي تاي.

وأضاف: «تقام بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي ترجمة لتوجيهات عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ وحرصه واهتمامه الكبيرين لتقديم الخطط النموذجية والبطولات والبرامج المتقدمة لتطوير مسيرة اللعبة».

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