«أبوظبي للشطرنج» بطل «الإمارات المفتوحة»

المصدر: (الفجيرة - البيان)

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توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الأندية الفائزة بالمراكز الأولى في بطولة الإمارات المفتوحة للشطرنج، التي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالتعاون مع اتحاد اللعبة،

وذلك بحضور رئيس اتحاد الشطرنج تريم مطر، ورئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة الدكتور عبدالله ال بركت، وعدد من القيادات الشطرنجية في الدولة.

وتصدر نادي أبوظبي للشطرنج الترتيب بتسع ميداليات منها أربع ذهبيات، تلاه نادي الشارقة للشطرنج بتسع ميداليات، ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بأربع ميداليات منها ذهبيتان.

وعبر تريم مطر عن ارتياحه للمستويات الفنية ، بينما أشاد الدكتور عبدالله ال بركت بالمردود الفني المميز للبطولة ، كاشفاً أن العام المقبل سيشهد تدشين المبنى الجديد لنادي الفجيرة للشطرنج. بدوره، قال محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس النادي: الخطط الفنية المطبقة في شطرنج الإمارات ساهمت بالتطور الكبير للعبة.

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