الوصل يهزم ماتشافا الصربي في سلوفينيا

المصدر: متابعة-علي شدهان

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الحق فريق الوصل الأول لكرة القدم، الهزيمة بنظيره ماتشافا شاباتس الصربي بهدف دون رد بامضاء نجمه الدولي فابيو ليما، وذلك في أولى تجارب الوصل الودية في معسكره الخارجي المتواصل حاليا في سلوفينيا خلال الفترة من 8 يوليو الجاري حتى الثاني من أغسطس المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

وتعد مباراة ماتشافا، واحدة من 4 مباريات ودية من المتوقع أن يخوضها الوصل في معسكره بسلوفينيا خلال الأيام القادمة، على أن يخوض مباراة ودية أخيرة بدبي قبل الدخول في تحدي الموسم الجديد.

وبدأ الوصل مباراته أمام ماتشافا بتشكيلة ضمت خالد السناني، وفارس خليل والكسندر وبيريز وعلي الأنصاري، وحسن ابراهيم وأسامة امار وخيمينيز وعصام عتيق، وكايو وناصر سالم، قبل أن يجري الصربي ميلوش، المدرب الجديد لفريق الوصل، تغييرات عدة، بهدف "تجريب" أكبر عدد ممكن من لاعبيه، والاستفادة القصوى من المباراة في الوقوف على مستويات لاعبي الوصل في معسكر سلوفينيا.

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