رسمياً.. أشرف بن شرقي يرحل عن الجزيرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن نادي الجزيرة، اليوم الجمعة، رحيل لاعبه المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف الفريق بعد موسم واحد قضاه مع "فخر أبوظبي".

وكان بن شرقي انضم إلى صفوف الجزيرة، في فترة الانتقالات الصيفية، مطلع الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك المصري.

ووجه الجزيرة الشكر للاعب، وكتب النادي على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"شكراً بن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبوظبي، وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم".

ولم ينضم بن شرقي إلى معسكر الجزيرة المقام حالياً في ألمانيا استعداداً للموسم الجديد، لينهي النادي علاقته باللاعب الذي كان عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ولم تتضح بعد وجهة اللاعب القادمة بعدما ارتبط اسمه بأكثر من ناد يرغب في الحصول على خدماته أبرزها الزمالك المصري، فيما ترددت أنباء عن اهتمام من الوحدة بضم اللاعب.

وشارك بن شرقي مع الجزيرة في 30 مباراة خلال الموسم الماضي في بطولتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بإجمالي 2296 دقيقة، أحرز خلالها 7 أهداف، وصنع هدفاً وحيداً.

وانضم بن شرقي إلى قائمة المغادرين للجزيرة بعد رحيل الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو والصربي ميلوش كوسانوفيتش، والعراقي أيمن حسين، بينما لا يزال الغموض يحيط بموقف الروماني فلورين تاناسي الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل ولم ينتظم في معسكر الفريق الخارجي، وإن كانت هناك مؤشرات حول رحيل اللاعب وإمكانية إنهاء علاقته بالجزيرة.

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