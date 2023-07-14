شباب الأهلي والعين ينالان نصيبهما من مكافآت "فيفا" لمونديال 2022

المصدر: وام

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تقاسم ناديا شباب الأهلي والعين مع 438 نادياً حول العالم، قيمة المكافآت التي رصدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأندية جراء مشاركة لاعبيها في النسخة الأخيرة من كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ورصد الفيفا مكافآت قيمتها 209 ملايين دولار، سيتم توزيعها على 440 ناديا من 51 دولة حول العالم، شارك منها 837 لاعب كرة قدم في المونديال الأخير.

وأعتمد الفيفا على عدد اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2022 من كل نادٍ، وعدد الأيام التي قضاها كل لاعب في المونديال.

وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم احتساب المدة، قبل أسبوعين من مباراة الافتتاح، حتى اليوم التالي لمغادرة اللاعب، أي بعد إقصاء منتخب بلاده من النهائيات.

ووفق حسابات "الفيفا"، حصل ناديا شباب الأهلي والعين، على نصيبهما من هذه الأرباح، والتي بلغت إجمالا 174 ألفا و294 دولار، نتيجة مشاركة لاعب واحد فقط من كل منهما في كأس العالم الأخيرة كل مع منتخب بلاده.

وحصل شباب الأهلي على مبلغ 108 آلاف و591 دولار، نتيجة مشاركة لاعبه السابق الإيراني أحمد نور الله، مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم 2022، بينما نال العين مبلغ 65 ألفا و702 دولار نتيجة مشاركة لاعبه السابق الدولي التونسي ياسين مرياح مع منتخب بلاده، علماً أن اللاعب انضم الموسم الماضي إلى الترجي التونسي.

وتنص لوائح الفيفا على منح مبلغ 10950 دولاراً أمريكياً للاعب الواحد عن كل يوم، بغض النظر عن عدد الدقائق التي لعبها في البطولة، علماً أن إجمالي المبلغ المخصَّص لكل لاعب يُقسَم على النادي (أو الأندية) التي لعب لصالحها اللاعب خلال العامين السابقين لكأس العالم.

واحتل نادي "مانشستر سيتي" الإنجليزي صدارة الأندية الأكثر حصولاً على مكافآت من المونديال بعد أن جمع مبلغ 4 ملايين و596 ألفا و445 دولارا، في حين حصل ناديين عربين على أكبر قيمة مكافآت في قارتي آسيا وإفريقيا، فجاء السد القطري في المركز الأول في ترتيب الأندية الآسيوية بمبلغ إجمالي بلغ مليونين و817 ألفا و911 دولار، وجاء الوداد البيضاوي المغربي في المركز الأول في ترتيب الأندية الأفريقية بمبلغ إجمالي هو مليون و405 آلاف و305 دولار.

وبحسب بيانات الاتحاد الدولي، فإن من بين الأندية الـ 440 التي ستتلقى حصة من أرباح كأس العالم، مجموعة من فرق الدرجات الدنيا، بما فيها 78 نادياً يلعب في دوريات الدرجة الثانية، و13 في دوريات الدرجة الثالثة، و5 في دوريات الدرجة الرابعة، ونادٍ واحد في دوري الدرجة الخامسة.

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