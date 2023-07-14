«الأرجنتينية» وأوليه في «نهائي الأكاديميات»

المصدر: (عجمان-ياسر قاسم )

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تختتم مساء اليوم منافسات النسخة السادسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم.

وتأهل فريقا الأكاديمية الأرجنتينية وأوليه البحرينية إلى نهائي فئة 12 سنة وتأهل الفريقان أيضاً إلى نهائي فئة 14 سنة حيث فاز فريق الأكاديمية الأرجنتينية في نصف النهائي على فريق سفينتين فور الكويتية 3 - 2 ، وفاز فريق أوليه البحرينية على سمارت العمانية بعد التعادل السلبي والحسم بركلات الجزاء 3 - 1. وفي فئة 14 سنة فازت الأكاديمية الأرجنتينية على سمارت العمانية 2 - 0 وفازت أكاديمية اوليه على أكاديمية القصيم السعودية 3 - 0 .

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