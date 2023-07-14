أسطورة يونايتد ريان جيجز يشهد تدريبات العين

المصدر: إسبانيا- البيان

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شهدت تدريبات العين أول من أمس حضوراً أنيقاً من اللاعب الدولي الويلزي، أسطورة مانشستر يونايتد السابق ريان جيجز، أحد ملاك سالفورد سيتي الإنجليزي المنتمي لأندية الدرجة الرابعة، والذي يقيم معسكره الإعدادي في المنطقة نفسها التي يقيم فيها العين معسكره، ونقل الموقع الرسمي لنادي العين عن جيجز، سعادته بحضور جانب من تدريبات الفريق البنفسجي وأكد أن العين يضم عناصر مميزة ومدرباً عالمياً رائعاً، متمنياً التوفيق للفريق في تحقيق أهدافه بالموسم الكروي الجديد.

وبدوره حرص الهولندي، ألفريد شرودر، المدير الفني للعين وكابتن الفريق بندر الأحبابي، على إهداء جيجز قميص نادي العين.

أجواء إيجابية

وشهدت تدريبات العين جدية كبيرة من قبل اللاعبين، بينما كافأ المدرب شرودر اللاعبين خالد عيسى وسفيان رحيمي بهدايا تقليدية لتمكنهما من تحقيق أفضل النتائج خلال التدريبات الصباحية والمسائية الشاقة والمتمثلة في التحمل والقدرات والتركيز، وهو الأمر الذي أشاع أجواء إيجابية رائعة في معسكر الفريق البنفسجي.

تدريبات تكتيكية

وأكد الهولندي، ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، أن هذا النوع من التدريبات مطلوب في هذه المرحلة من الإعداد، والتي تتخللها برامج تدريبية خاصة بالجري وتقوية العضلات، إلى جانب البرامج التدريبية التكتيكية حتى يصل الفريق لدرجة الجاهزية وقال: تحدثت مع الإدارة حول أهمية الجرعات التدريبية في مرحلة الإعداد الخارجي، و أوضحت لهم بأنني لا أحتاج خلالها إلى عدد كبير من المباريات الودية، بقدر تجهيز اللاعبين عبر البرامج التدريبية المكثفة.

جدية والتزام

وأضاف: إنني سعيد جداً بمردود اللاعبين وجديتهم وحرصهم والتزامهم في المعسكر بالإضافة إلى رغبتهم القوية للخروج من البرامج التدريبية والمحاضرات الفنية التي نعقدها على نحو يومي بالمكاسب المرجوة، كما أنني سعيد كذلك بإمكانيات ومقدرات لاعبي الفريق العالية ونحن نعمل مع بعضنا البعض بصورة متواصلة طوال الوقت لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه من برامج الإعداد للموسم في إسبانيا.

برامج صعبة

وقال شرودر في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي: نعمل في المعسكر على تنفيذ برامج تدريبية صعبة وقوية طوال الوقت ونتطلع إلى لقاء جماهير الفريق بعد ثلاثة أسابيع ونحن في أفضل درجات الجاهزية للموسم الجديد، لنعمل معهم يداً بيد من أجل تحقيق طموحات نادينا ونحتفل في نهاية الموسم بوقفة الجمهور إلى جانب الفريق في جميع التحديات وجني ثمار الجهود التي نبذلها في المرحلة الحالية من الإعداد.

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