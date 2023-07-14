بني ياس والنوبي.. «حب إلى الأبد»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن نادي بني ياس تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، سهيل النوبي، رسمياً مع السماوي من دون الإفصاح عن مدة العقد الجديد، لتنتهي بذلك حالة الجدل، التي أثيرت مؤخراً بشأن استمرار اللاعب من بني ياس أو انتقاله إلى ناد آخر.

ونشر بني ياس فيديو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لتجديد عقد النوبي مع النادي تحت عنوان «حب إلى الأبد».

وكانت لجنة استئناف أوضاع وانتقالات اللاعبين قد قضت بأحقية بني ياس باستمرار سهيل النوبي مع النادي، بعدما كان قد حصل اللاعب في وقت سابق على قرار بأنه أصبح لاعباً حراً في سوق الانتقالات عقب نهاية عقده بنهاية موسم 2022-2023، ليؤكد القرار الجديد استمرار النوبي مع السماوي، وأنه في حالة رغبته في الانتقال يجب أن يتم عبر بني ياس.

ونجحت إدارة بني ياس في الاتفاق مع اللاعب على التجديد، باعتباره أحد أعمدة وعنصراً أساسياً من عناصر السماوي، الذي لمع معه على مدار السنوات الماضية، إذ ينتظر استمراره في صفوف الفرق الأول للموسمين المقبلين على أقل تقدير.

موعد

ومن المقرر أن يغادر سهيل النوبي بعد غد متوجهاً إلى المجر للالتحاق بالمعسكر الخارجي للفريق المقام حالياً هناك.

ويواصل بني ياس تحضيراته في معسكر المجر، والذي يمتد حتى 31 يوليو الجاري، ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد 2023-2024، يخوض خلاله الفريق 5 مباريات ودية متدرجة المستوى، إذ يدشن السماوي تجاربه الودية بالمعسكر غداً السبت بلقاء فريق زلات مورافيتش السلوفيني، على أن يتبعه في الـ 19 و الـ 22 من الشهر ذاته بمواجهة فريقي فيسبريم وجيور إيتو، وهما ناديان من دوري الدرجة الأولى المجري، فيما يواجه بني ياس فريق سلوفان جالانتا السلوفاكي يوم 27 يوليو، بينما يختتم الفريق ودياته يوم 30 يوليو الجاري بمواجهة فريق الغرافة القطري في ودية قوية قبل أن يعود الفريق إلى أبوظبي يوم 31 يوليو الجاري لاستكمال تحضيراته في أبوظبي.

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