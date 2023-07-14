حتا يغادر إلى صربيا بـ9 وجوه جديدة

المصدر: (متابعة - علي الظاهري)

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تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي حتا اليوم إلى صربيا لإقامة المعسكر الخارجي ضمن المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، ويستمر معسكر «الإعصار» لغاية 3 أغسطس المقبل حيث سيخوض 5 تجارب متدرجة المستوى.

وتضم بعثة الفريق 9 وجوه جديدة في صفوف حتا بعد تعاقده أخيراً مع عبدالرحمن علي لاعب الوصل السابق واللاعب حمدان العامري قادماً من نادي الجزيرة بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

ويأتي التعاقد مع الثنائي الجديد في إطار تدعيم صفوف «الإعصار» بعناصر شابة استعداداً للمشاركة في دوري أدنوك للمحترفين.

وأكمل الإعصار حتى الآن 9 صفقات بعد تعاقده مع الثنائي الجديد إلى جانب جمال معروف ومنصور البلوشي من دبا الفجيرة والفنزويلي أنخيل ليزاما جناح مينيروس ومنتخب فنزويلا للشباب والذي تم قيده في فئة المقيمين، واللاعب مهند خميس والبلجيكي دينو ارسلاناغيتش والكازخستاني الكسندر ميركل والدولي السلوفاكي دي ماركو.

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