مؤنس دبور ينضم لمعسكر شباب الأهلي في صربيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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انضم المهاجم الدولي مؤنس دبور، لاعب تى إس جى هوفنهايم الألماني، إلى معسكر شباب الأهلي المقام حالياً في صربيا، بعد أن أعلن نادي شباب الأهلي بالشراكة مع شركة بن غاطي للتطوير العقاري عن تعاقد النادي مع اللاعب، الذي يبدأ صفحة جديدة من مسيرته الكروية. ولعب الدولي الإسرائيلي دبور لأندية مكابي تل أبيب ورد بول سالزبورغ النمساوي قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى جراسهوبرز السويسري عام 2017، ثم قضى عامين في الدوري الإسباني مع إشبيلية قبل الانتقال إلى هوفنهايم عام 2020 واستمر بصفوفه حتى انتقاله إلى شباب الأهلي.

لقاء ودي

ويواصل شباب الأهلي مرانه اليومي على فترتين بمعسكر صربيا، الذي يستمر حتى 3 أغسطس المقبل بمشاركة 29 لاعباً، تحت قيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، ومن المقرر أن يخوض الفريق خلال فترة المعسكر 4 مباريات ودية، حيث ستكون البداية غداً أمام فريق أوسيج الصربي، حيث سيقوم المدرب بمنح الفرصة أمام عدد من لاعبي الفريق للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية، وستكون تلك المباريات بمثابة إعداد وتجهيز اللاعبين قبل العودة إلى البلاد، والدخول في أجواء لقاء الوحدات الأردني منتصف أغسطس في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، ومن ثم المشاركة في دوري المحترفين المحلي، حيث يستهل بطل الدوري مشواره بلقاء عجمان في الجولة الأولى، التي ستقام يومي 18 و19 أغسطس المقبل على استاد راشد بن سعيد.

تدريبات

وأدى الفريق مرانه على مرحلتين صباحية ومسائية خلال الأيام الماضية، من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ورفع مستواهم حتى يصلوا إلى جاهزية عالية، تؤهلهم للظهور المشرف عند انطلاق الموسم الكروي الجديد، وستكون فترة المعسكر فرصة أمام الجهاز الفني الجديد للتعرف أكثر على قدراتهم وإمكاناتهم، قبل العودة إلى دبي لوضع اللمسات الفنية الأخيرة قبل مواجهة الوحدات في البطولة الآسيوية، وتسعى إدارة النادي جاهدة إلى إنهاء ملف اللاعبين الأجانب خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكتمل عقد اللاعبين ليكون الفريق في أتم جاهزية فنية قبل منافسات الموسم الجديد، حيث يخوض الفريق تحدي البطولة الآسيوية والسعي للدفاع عن لقب بطولة دوري المحترفين.

أهمية

وأشار الصربي ماركو نيكوليتش، المدرب الجديد لفريق شباب الأهلي، إلى أهمية المعسكر، حيث يطمح في تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً بشكل جيد، وعبّر عن ثقته في قدرات وإمكانات اللاعبين، وأنهم سيكونون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنه بجاهزية هؤلاء اللاعبين سيدعمون التحدي الذي سبق وتم الإعلان عنه في بداية مهمته، مؤكداً في الوقت نفسه صعوبة المهمة، خصوصاً أن مشوار الدفاع عن اللقب أكثر صعوبة من تحقيقه.

وأعرب نيكوليتش عن رغبته في وضع النادي في المكانة التي تليق به وبعشاقه وتاريخه الحافل بالبطولات والأرقام، وقال: سنعمل بكل ما لدينا من قوة لإسعاد الجماهير، وأتطلع إلى وضع خبراتي الكبيرة في تحقيق أهداف وتطلعات جمهور الـ«فرسان» المتعطش دائماً للبطولات والتميز خلال البطولة الآسيوية.

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