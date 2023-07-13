الدوري الإماراتي.. المدرسة الصربية الأكثر حضوراً بين المدربين

المصدر: وام

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اكتمل عقد مدربي الفرق المشاركة ببطولة دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين استعدادا للموسم الكروي 2023-2024؛ وبلغ عدد المدربين الجدد الذين سيظهرون للمرة الأولى في المسابقة 8 من إجمالي 14 مدربا في المسابقة، بنسبة 57.1 %.

وبنهاية الموسم الكروي الماضي، لجأت 10 أندية لتغيير مدربيها واستعان 8 منها بمدربين جدد تماما على المسابقة، فيما اختار ناديان مدربين سبق لهما التدريب بدوري المحترفين الإماراتي، وهما النصر بتعاقده مع الصربي جوران توفيجدزيتش، مدرب عجمان السابق، ونادي عجمان بتعيينه االبرازيلي كايو زاناردي مدرب البطائح السابق.

وتعاقد شباب الأهلي، حامل لقب الدوري، مع الصربي ماركو نيكوليتش، والعين مع الهولندي ألفريد شرودر، والوحدة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والوصل مع الصربي ميلوش ميلوييفيتش، والجزيرة مع الهولندي فرانك دي بور، وبني ياس مع السلوفيني داركو ميلانيتش، والبطائح مع الروماني رادوي ميريل، وحتا، العائد لدوري المحترفين، مع الصربي زيلكو ماركوف.

وفي المقابل، أبقت 4 أندية فقط على مدربيها، وهي الشارقة الذي احتفظ بالروماني أولاريو كوزمين، واتحاد كلباء (الإيراني فرهاد مجيدي)، وخورفكان (مع عبد العزيز العنبري)، والإمارات المتأهل لدوري المحترفين (محمد جلبوت الذي قاده منتصف الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى وصعد به لدوري أدنوك".

وتشير جنسيات مدربي أندية دوري أدنوك للمحترفين استعدادا للموسم الجديد، إلى وجود 4 مدربين صرب مع شباب الأهلي والوصل والنصر وحتا.

ويتواجد مدربان اثنان من الإمارات (خورفكان والإمارات)، ومثلهما من هولندا (العين والجزيرة)، ومدربان أيضا من رومانيا (الشارقة والبطائح) إضافة لمدرب واحد من كل من البرازيل (عجمان) وجنوب أفريقيا (الوحدة) وسلوفينيا (بني ياس) وإيران (اتحاد كلباء).

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