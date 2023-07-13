«باكامبو النصر» يقترب من «غلطة سراي» التركي

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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اقترب الكونغولي سيدريك باكامبو مهاجم النصر من الانتقال إلى فريق غلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد أيام قليلة من انضمامه للفريق وظهوره في تدريبات العميد الاثنين الماضي. وأكدت وسائل إعلام تركية أن مهاجم النصر أحد اللاعبين الذين يسعى «غلطة سراي» لضمهم إلى صفوفه.

من ناحية أخرى كشف النصر عن 4 تجارب سيخوضها أمام أندية هولندية وخليجية بمعسكر الإعداد الخارجي في هولندا ، وسيلعب النصر أولى مبارياته مع فريق بي إس في آيندهوفن الهولندي يوم 18 من الشهر الجاري ثم فريق دوردريخت يوم 22 يوليو تليها مباراة الرياض السعودي يوم 26 قبل أن يختتم تجاربه بلقاء فريق «توب أوس» الهولندي يوم 1 أغسطس.

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