دبي قبلة الأندية والمنتخبات العالمية

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي زيادة سنوية في أعداد المعسكرات التدريبية التي تقام فيها من الفرق والمنتخبات لمختلف الألعاب الرياضية والأبطال الأولمبيين وأبطال العالم وعلى مدار العام. وبلغ عدد المعسكرات التدريبية الدولية خلال العام الماضي أكثر من 120 معسكراً توزعت على «مجمّع حمدان الرياضي» الذي يستضيف تدريبات وبطولات للعديد من الرياضات، وكذلك في مجمّع ند الشبا الرياضي وعلى ملاعب الأندية والمنتجعات العديدة في دبي التي تضم ملاعب ومنشآت رياضية متكاملة بمواصفات عالمية.

وتستقبل دبي حالياً العديد من المسؤولين في الاتحادات الرياضية والأندية العربية والعالمية لحجز معسكراتهم خلال الفترة المقبلة والاستفادة مما تضمه دبي من منشآت رياضية وسياحية ومراكز تسوق.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي حالياً المعسكر التدريبي للمنتخب القطري للسباحة للناشئين والشباب الذي يستمر 3 أسابيع، بمشاركة 12 سباحاً من عمر 15 إلى 18 سنة إضافة إلى طاقم المدربين والفنيين. كما حجزت عدد من الفرق الأوروبية والعالمية أماكن معسكراتها الشتوية في دبي على ضوء الحرص على الترتيب المسبق وضمان أفضل ملاعب وأماكن للإقامة والتدريب والترفيه.

حجز

ومن بين الأندية التي حجزت معسكراتها الدولية منذ الآن من روسيا أندية روستوف، وكراسنودار، ودينامو موسكو، وسبارتاك موسكو الأقدم والأكثر شعبية في روسيا والفائز بالدوري السوفييتي الممتاز 12 مرة وكأس الاتحاد السوفييتي 10 مرات، والدوري الروسي الممتاز 10 مرات، وكأس روسيا 4 مرات، وكأس السوبر الروسي.

كما حجز نادي سلتيك الأسكتلندي لكرة القدم فترة معسكره في دبي خلال الفترة المقبلة.

ويواصل مجلس دبي الرياضي العمل بالتعاون مع مختلف المؤسسات من داخل وخارج الدولة ومع المنظمين لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين والدخول في معسكرات تدريبية نظراً لتوفر المنشآت الرياضية العالمية وجميع عوامل الجذب التي تتضمن سهولة الوصول والحركة وتوفر المنشآت الفندقية ومراكز التسوق والترفيه الشهيرة.

وتعد المعسكرات التدريبية الدولية، مصدراً مهماً لمساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي، بفضل النمو الكبير والمستمر لعدد الفرق والمنتخبات التي تتخذ من دبي مقراً لمعسكراتها، حيث يأتي اختيار المنتخبات والأندية واللاعبين لإقامة معسكراتهم في دبي، تأكيداً على مكانتها على خارطة الرياضة الدولية.

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