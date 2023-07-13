مدرب «الأبيض الشاب» يبدأ من «إعداد الأندية»

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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استهل سليم عبد الرحمن مدرب منتخب الشباب مهمته الجديدة بزيارة الأندية، بهدف التعارف مع أجهزتها الفنية، ومتابعة اللاعبين، خلال تدريباتهم مع أنديتهم، تمهيداً لاختيار قائمة المنتخب، التي ستدخل معسكر إعداد خارجي في نهاية أغسطس المقبل، استعداداً للاستحقاقات القارية المقبلة، وكانت أولى الزيارات لنادي شباب الأهلي والنصر، وعقد اجتماعات مع الأجهزة الفنية لهما، من أجل التعرف على تجهيزات اللاعبين، والتعرف على المواهب الواعدة استعداداً للموسم الكروي الجديد، وستتوالى الزيارات لباقي أندية دبي، ومن ثم أندية أبوظبي خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن سليم عبد الرحمن من الكوادر التدريبية، التي تتمتع بخبرة كبيرة اكتسبها، من خلال العمل مع المنتخب الأول في عهد المدرب مارفيك، والعمل في نادي الوصل لفترات طويلة.

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