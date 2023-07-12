سيف راشد من الشارقة إلى عجمان

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم

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أعلن نادي عجمان تعاقده مع لاعب الشارقة سيف راشد لموسمين على سبيل الإعارة، وانضم اللاعب رسمياً للفريق اعتباراً من تدريب اليوم الأربعاء استعداداً للسفر مع الفريق للمعسكر الخارجي في ألمانيا السبت المقبل، وجاءت صفقة إعارة اللاعب ضمن اتفاقية الناديين في انتقال المحترف التونسي فراس بالعربي من عجمان للشارقة، وانضم بالعربي للفريق الشرقاوي منذ الأسبوع الماضي وسافر معه للمعسكر الخارجي في النمسا.

وأبدى اللاعب سيف راشد سعادته باللعب للفريق البرتقالي في الموسم الجديد، متمنياً تقديم أفضل ما عنده.

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