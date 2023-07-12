"معسكر صربيا" يجهز الوحدة لنهائيات كأس "الملك سلمان"

المصدر: وام

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يخوض فريق الوحدة الإماراتي في معسكره الحالي بصربيا المرحلة الأخيرة من الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس "الملك سلمان" للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية من 27 يوليو الحالي إلى 12 أغسطس المقبل.

ووضعت القرعة الوحدة في المجموعة الرابعة مع الرجاء المغربي "حامل اللقب"، والكويت الكويتي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويبدأ الوحدة مبارياته في دور المجموعات في 28 يوليو أمام الكويت الكويتي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها.

ويعول الجهاز الفني بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على المباراتين الوديتين في "المعسكر الصربي" الذي ينتهي في 17 الحالي، لتعزيز استعداد الفريق في هذه المرحلة التي تسبق انطلاق الموسم الجديد، بالنظر إلى جاهزية الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري، نظراً لوجودهما في دائرة الاستعداد المحلي.

ويخوض الفريق الجزائري حالياً آخر مراحل الدوري المحلي، فيما يشارك الفريق المغربي في بطولة "كأس العرش"، بعد تأهله إلى المباراة النهائية المقررة أمام "نهضة بركان" الأسبوع المقبل، بينما يخوض فريق الكويت الكويتي معسكراً إعدادياً في تركيا.

وقال الحاي جمعة لاعب الوحدة السابق إن الإدارة الحالية للنادي هيأت أفضل الظروف لتجهيز الفريق في المعسكر الحالي بصربيا، ومن ثم فترة الإعداد الثانية في مدينة أبها السعودية لمدة أسبوع قبل انطلاق البطولة، لرفع معدلات الجاهزية، لكن في الوقت نفسه يجب أن ندرك قيمة هذه المنافسة، ومبارياتها القوية في رفع معدلات استعداد للوحدة للموسم الجديد في الإمارات.

وأضاف جمعة أن فريقي الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري في وضع أفضل بدنياً، لتواجدهما حالياً في مرحلة مشاركات رسمية في المنافسات المحلية، فيما يبدو فريق الكويت الكويتي في وضع أشبه بالوحدة لتزامن توقيت انتهاء الموسم الرياضي الكويتي مع موسمنا الرياضي.

وقال : الوحدة يمتلك الأدوات الجيدة من العناصر المتميزة على صعيد المواطنين والأجانب، والجهاز الفني صاحب الخبرة الميدانية الكبيرة، وفي حال نجح في التأهل إلى الدور الثاني من مرحلة المجموعات في كأس الملك سلمان، فهذا يعطي مؤشرات إيجابية مهمة سيكون لها تأثيرها الكبير قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن عملياً هناك أمور يجب أخذها بالاعتبار، أهمها أن الوحدة في هذه المرحلة يتأهب للاستحقاقات المقبلة مع مدرب جديد وعناصر جديدة من المواطنين والأجانب، والمشاركة العربية يمكن أن تمثل محطة ثانية لرفع جاهزيته للموسم الجديد.

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