«تنفيذية الصالات» تجتمع مع الأندية اليوم

المصدر: (الشارقة - البيان)

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وجهت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات الدعوة إلى الأندية المنضوية تحت لوائها للمشاركة في اجتماع اللجنة مع الأندية في الخامسة من مساء اليوم في مقر اللجنة، وتأتي الدعوة للاجتماع بخصوص شرح ومناقشة التعميم الخاص بروزنامة وبرمجة الموسم الجديد لكرة الصالات، ويذكر أن اللجنة التنفيذية برئاسة عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي كانت قد وضعت البرمجة الخاصة بالموسم الجديد 2023-2024 على النحو التالي، فتح فترة القيد والتسجيل اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل حتى الخميس 29 سبتمبر 2023، وبالنسبة للرديف اعتباراً من 4 ديسمبر المقبل وحتى 28 من الشهر نفسه، وسوف تكون ضربة بداية الموسم الجديد 2023 -2024 ببطولة كأس الاتحاد خلال الفترة من 3 إلى 26 سبتمبر، وكأس الإمارات للرديف من 4 إلى 28 سبتمبر المقبل وكأس السوبر بين خورفكان والبطائح في 1 أكتوبر، والدوري العام للرجال على 3 أدوار خلال الفترة من 6 أكتوبر وحتى 27 يناير 2024، ودوري الرديف من 3 أدوار في الفترة من 7 أكتوبر وحتى 28 يناير 2024، وفتح باب الانتقالات الشتوية يوم 4 ديسمبر.

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