4 مواجهات في «أكاديميات الكرة الخليجية»

المصدر: (عجمان - البيان )

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يتحدد مساء اليوم طرفا المباراة النهائية للفئتين 12 سنة، و14 سنة، ضمن فعاليات النسخة السادسة لبطولة كواترو عجمان لأكاديميات كرة القدم الخليجية، حيث تجري اليوم أربع مواجهات. في فئة تحت 14 سنة يلتقي فريقا الأكاديمية الأرجنتينية في الإمارات مع أكاديمية سمارت العمانية، وأكاديمية اوليه البحرينية مع أكاديمية القصيم

. ويلتقي في الدور نصف النهائي لفئة 12 سنة فريقا الأكاديمية الأرجنتينية في الإمارات، وسفينتين فور الكويتية في ديربي إماراتي- كويتي، وتليها مواجهة قوية بين أكاديمية سمارت العمانية واوليه البحرينية في ديربي خليجي مثير.

وعلى هامش المهرجان الكروي عقدت اللجنة المنظمة جلسة نقاشية للاعبين، ضمن الفعاليات المصاحبة، وجرت جلسة النقاش الأولى تحت عنوان كيف تصبح لاعباً محترفاً، وأدار الجلسة الناشئ خالد الحمادي، الذي أثبت أنه مشروع إعلامي قادم، وكان ضيف الجلسة اللاعب الصاعد حسين يوسف الشهير بلقب حسين ميسي، وحظيت بحضور عدد كبير من أعضاء وممثلي الوفود الخليجية المشاركة في البطولة، وركزت الجلسة على تنوير الناشئين بالخطوط العريضة المطلوبة في اللاعب المحترف.

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