طيار مصري يحلق مع «قضاة الملاعب»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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استعان اتحاد الإمارات لكرة القدم بطيار مصري، للاستفادة من خبراته في استمرار عملية تطوير كادر التحكيم، وقضاة الملاعب خلال الفترة المقبلة.

واختيار الحكم الدولي الأسبق رئيس لجنة قضاة الملاعب المصرية عصام عبد الفتاح، الطيار السابق، لمنصب المدير الفني للجنة «قضاة الملاعب» باتحاد الإمارات لكرة القدم، جاء نتيجة الخبرات المتراكمة، التي يتمتع بها، حيث يعمل محاضراً دولياً في الاتحادين الدولي والأفريقي، وسبق له العمل في اتحاد الكرة قبل سنوات عدة، وأثبت نجاحاً كبيراً رغم قصر الفترة، التي تولى فيها المسؤولية.

وعصام عبد الفتاح ابن مدينة بني سويف حكم مشهود له بالكفاءة، فكان أحد لاعبي الكرة المتميزين في الدوري الممتاز مع فريق الألومنيوم، ودخل مجال التحكيم، ليتألق ويصبح حكماً دولياً عام 2002 وهو في سن الـ 37 عاماً، وبعدها لمع اسمه فاختاره «فيفا» ضمن 4 من قضاة الملاعب العرب لإدارة مباريات مونديال 2006 بألمانيا، مع كل من مراد الدعمي من تونس، والمغربي محمد القزاز، وخليل الغامدي من السعودية، وأدار حينها مباراة أستراليا واليابان، التي انتهت بفوز المنتخب الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، واعتزل التحكيم عام 2010 بعد بطولة الأمم الأفريقية، وله سجل حافل من العطاء، وعلاقات دولية واسعة النطاق، مما يعد مكسباً للتحكيم الإماراتي.

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