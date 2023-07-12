أسطورة ريال بيتيس سر اختيار بوزيلو الرقم 17

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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كشف الإسباني اليخاندرو بوزيلو لاعب الجزيرة الجديد والذي تعاقد معه «فخر أبوظبي» لدعم صفوفه في الموسم الجديد عن سر اختياره الرقم 17 لارتدائه مع الجزيرة.

وجاء اختيار بوزيلو لهذا الرقم تيمناً بأسطورة ريال بيتيس الإسباني، خواكين سانشيز رودريغيز، حيث بدأ بوزيلو مسيرته مع كرة القدم بناشئي ريال بيتيس قبل أن يصعد للفريق الأول في عام 2011 في بداية مشواره الاحترافي.

ويعد خواكين الذي أعلن اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الماضي بعمر 41 عاماً أسطورة في ريال بيتيس الإسباني بعد مسيرة كروية استمرت 23 عاماً، وملهماً للعديد من لاعبي النادي الإسباني، حيث يعد ثاني لاعب كرة قدم خاض أكبر عدد من المباريات في الليغا بإجمالي 615 مباراة.

وقال بوزيلو عند انضمامه للجزيرة: «اخترت الرقم 17 بسبب صديقي خواكين سانشيز وهو بمثابة أسطورة في ريال بيتيس، النادي الذي بدأت فيه مسيرتي الكروية الاحترافية، وآمل أن يحالفني التوفيق بهذا الرقم في مشواري الجديد مع الجزيرة في الموسم المقبل».

وانضم بوزيلو إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر قادماً من قونيا سبور التركي، ليلتحق بالكونغولي نيسكينز كيبانو صفقة الجزيرة الأولى من الأجانب، ويجتمعان مجدداً بعدما لعبا سوياً في صفوف جينك البلجيكي عام 2015.

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