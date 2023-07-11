تغييرات كبيرة في الأجهزة الفنية لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

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اكتمل عقد مدربي الفرق المشاركة ببطولة دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين استعدادا للموسم الكروي 2023-2024؛ وبلغ عدد المدربين الجدد الذين سيظهرون للمرة الأولى في المسابقة 8 من إجمالي 14 مدربا في المسابقة، بنسبة 57.1 %.

وبنهاية الموسم الكروي الماضي، لجأت 10 أندية لتغيير مدربيها واستعان 8 منها بمدربين جدد تماما على المسابقة، فيما اختار ناديان مدربين سبق لهما التدريب بدوري المحترفين الإماراتي، وهما النصر بتعاقده مع الصربي جوران توفيجدزيتش، مدرب عجمان السابق، ونادي عجمان بتعيينه االبرازيلي كايو زاناردي مدرب البطائح السابق.

وتعاقد شباب الأهلي، حامل لقب الدوري، مع الصربي ماركو نيكوليتش، والعين مع الهولندي ألفريد شرودر، والوحدة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والوصل مع الصربي ميلوش ميلوييفيتش، والجزيرة مع الهولندي فرانك دي بور، وبني ياس مع السلوفيني داركو ميلانيتش، والبطائح مع الروماني رادوي ميريل، وحتا، العائد لدوري المحترفين، مع الصربي زيلكو ماركوف.

وفي المقابل، أبقت 4 أندية فقط على مدربيها، وهي الشارقة الذي احتفظ بالروماني أولاريو كوزمين، واتحاد كلباء (الإيراني فرهاد مجيدي)، وخورفكان (مع عبد العزيز العنبري)، والإمارات المتأهل لدوري المحترفين (محمد جلبوت الذي قاده منتصف الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى وصعد به لدوري أدنوك".

وتشير جنسيات مدربي أندية دوري أدنوك للمحترفين استعدادا للموسم الجديد، إلى وجود 4 مدربين صرب مع شباب الأهلي والوصل والنصر وحتا.

و يتواجد مدربان اثنان من الإمارات (خورفكان والإمارات)، ومثلهما من هولندا (العين والجزيرة)، ومدربان أيضا من رومانيا (الشارقة والبطائح) إضافة لمدرب واحد من كل من البرازيل (عجمان) وجنوب أفريقيا (الوحدة) وسلوفينيا ( بني ياس) وإيران (اتحاد كلباء).

واعتبر عبد الرحمن محمد، قائد منتخب الإمارات ونادي النصر سابقا، أن تفوق نسبة الوجوه الجديدة من المدربين الموسم المقبل، سيكون مؤشراً إيجابياً على ارتفاع مستوى هذه الفرق، ما سينعكس على المسابقة بشكل عام.

وقال: "حرصت 10 أندية على تغيير مدربيها، واستعانة 8 منهم بمدربين جدد، يعطي انطباعا برغبة كبيرة في التغيير نحو الأفضل، علاوة على أن السير الذاتية لهؤلاء المدربين قوية ومعظمهم حقق بطولات وألقابا مع أنديتهم السابقة ما سيكون حافزا لهم لتكراره في دوري المحترفين الإماراتي".

وأضاف: "ما يساهم في نجاح هؤلاء المدربين الصفقات المميزة التي أتمتها أنديتهم مع لاعبين جدد، خاصة أن معظم الفرق المتنافسة على اللقب، باستثناء الشارقة، غيرت مدربيها، ما يجسد رغبتها الكبرى في تقديم موسم مميز".

ويتفق فاروق عبد الرحمن، نجم الوصل السابق، معه في هذا الشأن واعتبر وجود هذا العدد من المدربين الجدد، بمثابة ضخ دماء متجددة في الفكر التدريبي للمسابقة.

وقال: "وجود مدربين جدد يعني فكرا جديدا و رغبة في التغيير والتحدي عكس الاعتماد على فكرة الاستعانة بخبرات تدريبية موجودة بالفعل، حتى إذا كانت حققت نجاحات سابقة، فنجاح مدرب مع ناد لا يعني بالضرورة استمرار نجاحه مع ناد آخر".

وتوقع أن يشهد الموسم المقبل مستويات مرتفعة تفوق الموسم الماضي الذي كان مميزاً، وقال : “ بتواجد هؤلاء المدربين الجدد سيكون المستوى أفضل”.

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