بوزيلو.. ثاني صفقات الجزيرة في الميركاتو

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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دعم الجزيرة صفوفه بلاعب الوسط الإسباني اليخاندرو بوزيلو في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع قونيا سبور التركي، في ثاني صفقات الجزيرة في الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع الكونغولي نيسكينز كيبانو.

وكان الجزيرة أعلن تعاقده مع بوزيلو بعد ساعات من الإعلان عن صفقة كيبانو، ليصل عدد الأجانب في صفوف الفريق إلى 4 لاعبين بوجود بوزيلو وكيبانو والمغربي أشرف بن شرقي والروماني فلورين تاناسي.

وبدأ اليخاندرو بوزيلو (31 عاماً) مسيرته مع كرة القدم في نادي ريال بيتيس الإسباني، ثم انتقل إلى سوانسي الإنجليزي في عام 2103، قبل أن يعود إلى إسبانيا مجدداً بانضمامه إلى رايو فاييكانو.

محطة مهمة

وتعد محطة جينك البلجيكي واحدة من أهم محطات بوزيلو مع الأندية، حيث لعب لجينك في الفترة من 2015 إلى 2019 وتألق بشكل كبير مع النادي، قبل أن ينتقل للعب في الدوري الأمريكي مع فريقي تورونتو وميامي بين عامي 2019 و2023، فيما لعب في الموسم الماضي مع قونيا سبور التركي.

وعلى الصعيد ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الجزيرة اقترب من ضم المدافع الأوروغوياني لياندرو كابريرا لاعب إسبانيول الإسباني.

وبحسب برنامج «التشيرينغيتو» الشهير فإن كابريرا الذي يلعب في مركز قلب الدفاع أصبح على وشك الخروج من إسبانيول في طريقه إلى الجزيرة الذي تقدم بعرض للتعاقد مع اللاعب، وأن الصفقة قد تحسم خلال الساعات القليلة المقبلة.

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