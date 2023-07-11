اكتمال فرق المربع الذهبي لـ «أكاديميات الكرة الخليجية»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي لبطولة كواترو عجمان للأكاديميات الخليجية، بعد نهاية الدور الأول، بعد تعادل الأكاديمية الأرجنتينية مع أكاديمية أوليه 1-1 ليتصدر فريق الأكاديمية الأرجنتينية المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وحل اأوليه في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساوياً مع المتصدر، وحلت أكاديمية سبورتي في المركز الثالث، من دون رصيد، وفي المجموعة الثانية احتل فريق أكاديمية سمارت العمانية المركز الأول برصيد 6 نقاط، وحل فريق أكاديمية سفينتين فور الكويتية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وسبورت فور أوول ثالثاً من دون رصيد، وكانت مباريات الجولة الأخيرة في الدور الأول أسفرت عن فوز سمارت العمانية على سبورت فور أوول بهدف نظيف.

وفي فئة 14 سنة تصدرت الأكاديمية الأرجنتينية المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وحلت أكاديمية القصيم السعودية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وأنوار الأنبار العراقية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وحلت المواهب الرياضية في المركز الرابع من دون رصيد، وفي المجموعة الثانية تصدرت أكاديمية أوليه البحرينية المجموعة برصيد 6 نقاط، وحلت أكاديمية سمارت الكروية في المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضاً وأكاديمية العطار في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

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