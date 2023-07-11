مدرب «الأبيض» يتابع معسكرات أنديتنا في أوروبا

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

غادر دبي، أمس، البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الوطني الأول الجديد، الذي تعاقد معه اتحاد الكرة لتولي مهمة تدريب الأبيض حتى عام 2026، حيث يقضي بعض الوقت في وطنه لإنهاء كل متعلقاته، ومن ثم يقوم بجولة أوروبية، يتفقد خلالها معسكرات عدد من الأندية مثل العين وشباب الأهلي والشارقة والوحدة والجزيرة والوصل، من أجل للتعرف على اللاعبين وقدراتهم، والتنسيق مع الأجهزة الفنية بالأندية، تمهيداً لاختيار قائمة اللاعبين، الذين ستتم مشاركتهم في معسكر الإعداد الخارجي، الذي سيقام في النمسا، خلال الفترة من 29 يوليو الجاري وحتي 10 أغسطس المقبل، والتي ستضم 30 لاعباً.

اجتماع تنسيقي

وقبل مغادرة بينتو البلاد عقد اجتماعاً مع أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب، من أجل التنسيق وترتيب العمل، خلال الفترة المقبلة، وتم خلال الاجتماع تحديد تجمعات الأبيض، خلال الفترات المقبلة، حيث ستكون البداية من خلال معسكر يقام في النمسا، خلال الفترة من 29 يوليو إلى 10 أغسطس المقبل، وسيكون معسكراً تعريفياً بين المدرب واللاعبين بالمقام الأول، وسيكون هناك معسكر ثان، يقام خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 13 سبتمبر، وسيتخلل المعسكر إقامة مباراة ودية يوم 12 سبتمبر، والمرشح لها منتخب كوستاريكا، وسيعود المنتخب للتجمع مرة ثالثة، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، وسيكون التجمع محلياً، يتخلله لعب مباراة ودية، ستكون بمثابة بروفة قبل انطلاقة المرحلة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، والتي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 21 نوفمبر المقبل.

منافسة آسيوية

كما سيكون هناك معسكر أخر قبل انطلاق نهائيات آسيا، التي ستقام في الدوحة، خلال الفترة من 12 يناير وإلى 10 فبراير من العام المقبل، وكشف بينتو عن تطلعه إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التجهيز لكأس آسيا المقبلة بشكل جيد، سعياً للمنافسة وتحقيق نتائج مرضية في هذه البطولة، إضافة للعمل على التأهل إلى نهائيات مونديال 2026، بعد إعادة بناء المنتخب، وصناعة منتخب قوي وطموح، يحقق نتائج جيدة ومتميزة.

وشدد بينتو، الذي كان منتخب كوريا الجنوبية آخر محطاته التدريبية قبل تولى مسؤولية الأبيض على أنه لا يهمه عمر اللاعبين بقدر ما يهمه أداؤهم وجودتهم ومدى سلوكهم وانضباطهم، ورغبتهم في خدمة منتخب بلدهم، معتبراً أنه يجب عليهم في الجهاز الفني تحمل الضغوط، كونها جزءاً من كرة القدم.

خبرة كبيرة

من جهة أخرى أكد ياسر سالم مدير المنتخب ثقته الكبيرة بقدرة المدرب الجديد باولو بينتو على قيادة المنتخب الوطني لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن بينتو يملك خبرة كبيرة في العمل مع المنتخبات، بعد أن تولى مسؤولية قيادة منتخبا البرتغال وكوريا الجنوبية، كما لديه معلومات جيدة عن الكرة الإماراتية ولاعبيها، بعد أن التقى المنتخب الكوري مع الأبيض مرتين، خلال تصفيات كاس العالم الماضية.

مشروع طموح

وقال ياسر سالم: إن المدرب لديه مشروع طموح للارتقاء بمنتخب الإمارات، كما أنه جاد جداً في عمله، ويسعى لصنع منتخب قوي، خلال الفترة المقبلة قادر على تحقيق نتائج إيجابية، خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت نتائج غير جيدة لا تتواكب مع تميز كل مناحي الحياة في الإمارات، لذلك علينا نسيان الماضية والتطلع لمرحلة أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدير المنتخب الوطني: إن العمل يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تضافر الجهود، وزيادة عطاء اللاعبين من أجل تحقيق الطموحات، ودائماً نتائج المنتخب تكون مرتبطة بجهد اللاعبين وجودة المسابقات، والمدرب الجديد لديه العديد من الأفكار والطموح، لذلك لا بد من منحه الوقت اللازم من أجل تطبيق أفكاره وتوصيلها بشكل جيد للاعبين.

الجهاز الإداري

جدد اتحاد الكرة ثقته بالجهاز الإداري للمنتخب الوطني، والذي يتكون من ياسر سالم مديراً، ومحمد إبراهيم إدارياً، ولن يكون هناك مشرف للمنتخب خلال الفترة الحالية، كما لا يوجد عنصر فني من الكوادر المواطنة مع المدرب بينتو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز