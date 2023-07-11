بعثة «الصقور» تغادر إلى تركيا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات «الصقور» بقيادة مدربه المواطن محمد الجالبوت البلاد عن طريق مطار دبي الدولي متوجهة إلى تركيا لإقامة معسكرها الخارجي، الذي يمتد لغاية الأول من شهر أغسطس المقبل لثلاثة أسابيع، ويأتي كمرحلة ثانية في إطار إعداد الصقور للموسم الكروي الجديد.

وأكد يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم خلال لقائه مع أعضاء الإدارة بالجهاز الفني والإداري واللاعبين قبل المغادرة للمعسكر أن الجميع يعي أهمية المرحلة المقبلة وضرورة الاستفادة القصوى من المعسكر التدريبي عبر ضبط برنامج إعدادي ناجح يضمن مسيرة موفقة للفريق خلال الموسم، داعياً جميع اللاعبين إلى الانضباط والالتزام ببرنامج الجهاز الفني والإداري، كما دعاهم إلى تقديم كل ما لديهم من خبره وتسخيرها في خدمة الفريق وإسعاد جماهيرهم التي تنتظر منهم تحقيق النتائج.

وتتكون البعثة التي يرأسها عبدالله العاجل مشرف عام الفريق الأول لكرة القدم من 32 فرداً من الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين.

وجاء اختيار تركيا لتكون مقراً لإقامة المعسكر بعد الجولة التي قام بها وفد من النادي زار خلالها مقر المعسكر، واطلع على جاهزية كل المرافق التدريبية حتى تكون محطة الإعداد ناجحة والتي سيعول عليها قبل العودة إلى الإمارات وخوض استحقاقات الموسم المقبل.

المرحلة الأولى

وكان الفريق الأول لكرة القدم في نادي الإمارات قد أنهى المرحلة الأولى من الإعداد، والذي أقيم على مدار أسبوعين وتضمنت الفحوصات الطبية، ثم فترة إعداد داخلية لتعزيز اللياقة البدنية للاعبين، إلى جانب بعض المهارات الفنية وللبدء في عملية الانسجام بين صفوف الفريق، وخصوصاً اللاعبين الجدد الذين انضموا للصقور من المحترفين والمواطنين.

ويشتمل برنامج الإعداد على 3 مراحل، وذلك بانطلاق المرحلة الأولى من برنامج إعداد الصقور للموسم الجديد، قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي في تركيا ضمن المرحلة الثانية، والتي تستمر حتى الأول من شهر أغسطس المقبل، وسيركز خلالها المدرب الجالبوت على عامل الانسجام في ظل استقطاب عدد من اللاعبين الجدد مواطنين وأجانب ومقيمين، كما سيركز في المرحلة الثانية على استكمال الجاهزية البدنية للاعبين وتطبيق أسلوب لعبه عبر إجراء بين 4 و5 تجارب ودية ضد أندية متفاوتة المستوى.

وسيختتم الإمارات تحضيراته بعد العودة من معسكر تركيا، حيث سيركن الفريق لراحة قصيرة قبل بدء المرحلة الثالثة بقلعة الصقور، والتي تتضمن بعض التجارب المحلية استعداداً للجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.

ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى استثمار فترة الإعداد من أجل بناء فريق متجانس، بعد التغييرات التي طرأت على التشكيلة برحيل عدد من اللاعبين إلى جانب تدعيم الفريق بعناصر جديدة، من المحترفين والمواطنين.

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