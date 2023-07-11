استقبال طلبات الترشح لرئاسة اتحاد الكرة اليوم

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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تستقبل لجنة الانتخابات في اتحاد الكرة اليوم، طلبات الترشح لمنصب رئيس الاتحاد، وحتى 15 الجاري، وتشير المتابعات إلى أن نادي العين سوف يقوم بترشيح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، صاحب الخبرة الكبيرة في العمل الرياضي، لمنصب رئيس الاتحاد.

وستكون الخطوة التالية في برنامج العملية الانتخابية، هي فحص استمارات الترشح لمنصب الرئيس، يومي 15 و16 الجاري، على أن يتم استقبال الطعون والبت فيها يومي 16 و18 منه،وتجرى الانتخابات، خلال جمعية عمومية انتخابية، يوم 8 سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، في اجتماعها أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي ، المقترحات الخاصة بتعديل النظام الأساسي واللوائح بالاتحاد، كما تم اعتماد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية، وهيئة فض المنازعات واللجان الاستئنافية. ترأس الاجتماع عبد الله الجنيبي، القائم بأعمال رئيس الاتحاد بحضور محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد.

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