الوصل يتصدى للشائعات

المصدر: دبي - علي شدهان

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راجت خلال اليومين الماضيين، شائعات كثيرة بشأن عدم التحاق رباعي فريق النادي الأول لكرة القدم، المؤلف من الدولي علي سالمين، والمحترف المغربي سفيان بوفتيني، ولاعبي فئة المقيم، سياكا سيديبي وأداما ديالا، ببعثة «الإمبراطور» في معسكر سلوفينيا، الأمر الذي دفع نادي الوصل إلى دحض الشائعات عبر بيان رسمي.

وأوضح خلاله أسباب عدم التحاق الرباعي بالمعسكر، حيث يحتاج علي سالمين لاستكمال برنامج علاجه في البرتغال من الإصابة التي لحقت به في الموسم الماضي، وحرمته من تمثيل الوصل في غالبية المباريات، وفقاً لرؤية الجهاز الطبي للفريق، كما أن عدم التحاق بوفتيني وسياكا وديالا، جاء نتيجة إجراءات استخراج التأشيرة الخاصة بكل منهم إلى سلوفينيا.

يواصل فريق الوصل تدريباته في سلوفينيا، وسط أجواء حماسية وتجاوب جيد من اللاعبين، التزاماً بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الصربي ميلوش. ومن المنتظر خوض الوصل 4 مباريات ودية خلال المعسكر، على أن يخوض مباراة ودية أخيرة عند عودته إلى دبي، والمقررة 2 أغسطس المقبل.

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