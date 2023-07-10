عمومية اتحاد الكرة تعتمد تعديلات النظام الأساسي

المصدر: وام

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اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة القدم المقترحات الخاصة بتعديل النظام الأساسي و اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي للاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 4 لسنة 2023 ، الذي عقد اليوم ، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

واستعرض محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة في بداية الاجتماع جدول الأعمال والمناداة على الحضور للتأكد من اكتمال النصاب القانوني، وقام الأعضاء بالتصديق على جدول الأعمال.

ووجه عبدالله ناصر الجنيبي الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية على تعاونهم المثمر في الفترة السابقة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في إعدادهم للموسم القادم.

واعتمد الاجتماع رؤساء وأعضاء اللجان القضائية وهيئة فض المنازعات واللجان الاستئنافية، إضافة إلى مناقشة بعض المسائل الإضافية التي قام باقتراحها أحد الأندية الأعضاء.

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