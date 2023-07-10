معسكر النمسا أول تجمع لمنتخب الإمارات تحت قيادة بينتو

المصدر: وام

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يبدأ منتخب الإمارات، أول فترة تجمع له بقيادة مدربه البرتغالي الجديد باولو بينتو، بمشاركة 30 لاعباً في المعسكر المقرر بالنمسا، من 29 يوليو الجاري إلى 10 أغسطس المقبل.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم أعلن، أمس الأحد، تعاقده مع بينتو، لقيادة المنتخب الوطني لمدة 3 سنوات حتى كأس العالم 2026.

وأكد ياسر سالم، مدير المنتخب، أن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد بقيادة بينتو، تتضمن هذا المعسكر التعريفي إضافة إلى معسكر آخر، خلال فترة التوقف الدولي من 30 أغسطس إلى 13 سبتمبر المقبلين.

وأوضح أن بينتو مدرب طموح لديه مشروع لمنتخب الإمارات ويؤمن بالعمل والجدية ويسعى لرسم هوية وإعادة شخصية المنتخب الوطني للواجهة.

وقال: "بينتو اسم تدريبي معروف صاحب خبرة طويلة عالمية وآسيوية ويعلم الكثير عن منتخب الإمارات، من واقع مواجهته له مرتين سابقتين أثناء قيادته لمنتخب كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022، وهو ما يختصر كثيراً من الوقت في التحضير للمرحلة المقبلة".

وأكد: "عقدنا لقاء تنسيقيا مع المدرب بحضور الجهاز الإداري وأعضاء اللجنة الفنية، وتحدثنا في كثير من الأمور، وأظهر المدرب معرفة واضحة ببعض اللاعبين والمسابقات، علاوة على مشاهدته بعض المباريات السابقة للأندية الإماراتية خلال الموسم الماضي وكذلك مباريات المنتخب".

وأوضح أن بينتو سيزور معسكرات بعض الأندية في أوروبا، قبل إقامة المعسكر في النمسا، والذي سينضم إليه اللاعبون المختارون قادمين من معسكرات أنديتهم.

وقال: "من المنتظر أن يشهد معسكر النمسا انضمام نحو 30 لاعبا، ولن يتضمن خوض أي مباريات؛ حيث سيقتصر فقط على تدريبات صباحية ومسائية، ومن المنتظر أن يشهد المعسكر الثاني خوض مباراة ودية مع المنتخب الكوستاريكي".

وأضاف: "من المؤكد أن العمل على رسم هوية واضحة لمنتخب الإمارات ستحتاج فترة عمل طويلة، ولكن سيكون الهدف تحقيق أقصى طموح ممكن، خاصة وأن المنتخب تأهل لنصف النهائي في آخر مشاركتين له بكأس آسيا".

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