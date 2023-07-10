3 صفقات جديدة في مصفوت

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

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عزز نادي مصفوت صفوف فريق الكرة بالنادي بثلاث صفقات جديدة، وضم كلاً من اللاعب «المخضرم» عدنان بيشو قادماً من نادي الحمرية، وإبراهيم إسماعيل لاعب دبا الحصن السابق، وعلي غلوم نجم الجزيرة الحمراء السابق، وتأتي الصفقات الجديدة بعد مرور يومين فقط على تعاقد إدارة النادي مع المدرب الوطني عبدالغني المهري، الذي سيتولى الإشراف على الفريق الذي يدخل الموسم المقبل بطموحات كبيرة، في أعقاب إنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة؛ كأعلى رصيد من النقاط يحصل عليه الفريق منذ تأسيس النادي.

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