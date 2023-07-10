25 لاعباً ضمن بعثة بني ياس إلى معسكر الإعداد في المجر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تغادر، فجر اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس إلى المجر، للانتظام في معسكر خارجي استعداداً للموسم المقبل، بمشاركة 25 لاعباً، ويقود الفريق المدير الفني السلوفيني داركو ميلانيتش الذي تعاقد معه النادي لقيادة الفريق.

وتصل البعثة إلى النمسا أولاً ومنها إلى مقر المعسكر في المجر التي تبعد نصف ساعة عن النمسا، ويستمر المعسكر حتى 31 الجاري يخوض خلاله الفريق من 5 إلى 6 مباريات ودية متدرجة المستوى قبل العودة لاستكمال التحضيرات في أبوظبي.

تعاقدات

وكان بني ياس تعاقد خلال الانتقالات الصيفية الحالية مع لاعب الوسط خلف الحوسني قادماً من الظفرة في صفقة انتقال حر، وعبد الله سلطان حارس الظفرة في صفقة انتقال حر، انتظاراً للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق في المجر مباشرة من ألمانيا المتواجد بها حالياً لظروف عائلية خاصة، كما جدد النادي عقود الثنائي الحارس محمد خلف ولاعب الوسط محمد كمعس لمدة موسم عقب انتهاء عقديهما بنهاية الموسم الأخير، فيما اقترب النادي من تجديد عقد الجناح خليل إبراهيم الذي لعب مع «السماوي» في النصف الثاني من الموسم معاراً من الوحدة، إذ انتهى عقده مع «العنابي» ويقترب من الاستمرار مع بني ياس في صفقة انتقال حر بعد الاتفاق على التفاصيل.

وينتظر أن ينهي بني ياس ملف تعاقدات الأجانب خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ يسعى لضم ثلاثة لاعبين أجانب بعد رحيل الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز والبرازيلي رافائيل إلياس والسنغالي أوبا نغيت، فيما يستمر في الموسم المقبل الأرجنتيني غاستون سواريز والصربي ساشا إيفكوفيتش.

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