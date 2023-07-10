«عمومية» اتحاد الكرة تعتمد تعديلات النظام الأساسي اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يعقد اتحاد الكرة جمعية عمومية عادية «إلكترونياً»، صباح اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، يترأسها عبدالله الجنيبي، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وسيتم خلالها اعتماد تعديلات لوائح النظام الأساسي والانتخابات والانضباط وأوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات والاستئناف، التي تم إجراء بعض التعديلات في بنودها خلال الفترة الماضية بما يتماشى مع طموحات المرحلة المقبلة.

ووفق اللوائح يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وإذا لم يكتمل النصاب يتم عقد الجمعية العمومية التالية بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور (50 + % 1) من الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

تقرير النشاط

ويستعرض محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، خلال اجتماع «العمومية»، تقريراً عن النشاط الكروي خلال الموسم المنصرم لكل إدارات الاتحاد، مثل اللجان الفنية والمنتخبات والمسابقات والحكام، حيث نظم الاتحاد العديد من الأنشطة بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي، وعدد من الاتحادات الأهلية بمختلف الدول، كما نظم العديد من الفعاليات المجتمعية التي لاقت استحسان الجميع، كما اعتمد على ميكنة العمل الإلكتروني داخل الاتحاد، «بلا أوراق»، بجانب الحصول على شهادتي الآيزو والجودة، والتعاون المثمر مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، وهيئة تنظيم الاتصالات.

اللجان القضائية

وسيتم خلال الجمعية العمومية التصديق على تعيينات رؤساء وأعضاء اللجان القضائية للموسم المقبل، مع وجود تعديلات طفيفة، وسيستمر المستشار سعيد محمد الحوطي رئيساً للجنة الانضباط، ومعه حمدان رشود الزيودي نائباً للرئيس، والأعضاء حسن محمد الشيباني، وسلمان محمد الطويل، وبدر عبدالله خميس، بينما يتولى علي سلطان الحداد رئاسة غرفة فض المنازعات، وتضم حميد درويش نائباً للرئيس، والأعضاء سعيد سالم محمد الهنائي، وطارق البلوكي، وجميل صالح الحارثي، والدكتور حمد الأستاذ، وأحمد محمد الشامسي، وعائشة الظاهري.

وتشهد تعيينات رؤساء الهيئات القضائية عودة المحامية عائشة الطنيجي لتتولى رئاسة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، على أن يكون حسن المراشدة نائباً للرئيس، إضافة إلى الأعضاء راشد قاسم، ويوسف المرزوقي، وراشد سعيد بن سويدان، ويتولى صالح راشد الحمراني رئاسة لجنة الاستئناف على قرارات الانضباط، وتضم فيصل أحمد الحداد نائباً للرئيس، والأعضاء عارف محمود ميرزا، وعمار راشد العليلي، ومروان عبدالرحمن المرزوقي.

ويتولى المستشار أحمد سليمان رئاسة لجنة الاستئناف على قرارات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وتضم المستشار علي شامس نائباً للرئيس، والأعضاء عبدالعزيز الأبلم، وشهاب حمد بوشهاب، وميثاء طالب.

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