كيبانو جناح فولهام أولى صفقات «أجانب الجزيرة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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دعم الجزيرة صفوفه بالكونغولي نيسكينز كيبانو قادماً من فولهام الإنجليزي، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسمين، في أولى صفقات «فخر أبوظبي» من اللاعبين الأجانب استعداداً لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

وأعلن الجزيرة تعاقده رسمياً مع لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية (31 عاماً) عقب انتهاء عقده مع ناديه فولهام، ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة في مسيرته ولأول مرة خارج أوروبا، وسيرتدي الرقم 92 مع الفريق.

وينتظر أن ينضم كيبانو إلى معسكر الفريق الأول المقام حالياً في ألمانيا في إطار تحضيرات الفريق للموسم المقبل، والذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري يخوض الفريق خلاله 5 مباريات ودية تحت قيادة مديره الفني الجديد الهولندي فرانك دي بور.

مشوار

وبدأ كيبانو مشواره بفرق الناشئين في نادي باريس سان جيرمان، وخاض تجارب في أندية فرنسية وبلجيكية وإنجليزية عدة، إذ لعب معاراً في صفوف كاين في دوري الدرجة الثانية الفرنسي في عام 2012، قبل أن ينتقل للدوري البلجيكي في 2013، ولعب مع شارلروا وجينك.

وانتقل كيبانو إلى صفوف فولهام في 2016 وساهم في فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى في موسم 2021 - 2022 وعودة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك مع فولهام في 160 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً. وأعير إلى ميدلسبروه لمدة 3 أشهر في موسم 2020-2021،.

منتخب الكونغو

وعلى المستوى الدولي لعب كبيانو في منتخبات المراحل السنية لفرنسا، ثم فضل تمثيل منتخب بلاده الكونغو الديمقراطية على مستوى المنتخب الأول منذ 2014، وشارك في 35 مباراة وأحرز 6 أهداف، وخاض منافسات كأس أمم أفريقيا عامي 2015 و2017.

ويسعى الجزيرة لإكمال ملف اللاعبين الأجانب، وإبرام صفقتين إضافيتين لإكمال عقد الخماسي الأجنبي، لتعويض رحيل الجنوب أفريقي ثولاني سيريرو والصربي ميلوش كوسانوفيتش والعراقي أيمن حسين فيما يتبقى الثنائي المغربي أشرف بن شرقي والروماني تاناسي.

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