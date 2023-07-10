معنويات عالية خلال تدريبات شباب الأهلي في صربيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أدى فريق شباب الأهلي أول مران له بمعسكر صربيا وسط معنويات عالية، في انطلاقة المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الكروي المقبل، والتي تستمر حتى 3 أغسطس المقبل بمشاركة 28 لاعباً، بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش.

ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية خلال المعسكر تكون بمثابة إعداد وتجهيز اللاعبين قبل العودة إلى الدولة، والدخول في أجواء الاستعداد للقاء الوحدات الأردني منتصف أغسطس في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن يلعب الفريق مباراة ودية خامسة في دبي قبل موقعة الوحدات للاطمئنان على جاهزية اللاعبين، ويستهل بطل الدوري مشواره في دوري المحترفين بلقاء عجمان في استاد راشد بن سعيد بالجولة الأولى 18 أغسطس.

جاهزية

ويؤدي الفريق مرانه على فترتين صباحية ومسائية خلال الفترة الأولى للمعسكر، من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ورفع مستواهم للوصول إلى جاهزية عالية تؤهلهم للظهور المشرف عند انطلاق الموسم الجديد، وستكون فترة المعسكر فرصة أمام الجهاز الفني الجديد للتعرف عن قرب على إمكانات اللاعبين، وتسعى إدارة النادي إلى إنهاء ملف اللاعبين الأجانب خلال الأيام المقبلة، ليكتمل عقد اللاعبين ليكون الفريق في أتم جاهزية فنية قبل الموسم الجديد، حيث يخوض الفريق تحدي البطولة الآسيوية ويسعى للدفاع عن لقب دوري المحترفين.

صفقة

وتشير متابعات «البيان» إلى أن إدارة النادي توصلت إلى شبه اتفاق مع نادي اتحاد كلباء، لانتقال اللاعب الشاب سلطان عادل إلى صفوف «فرسان دبي» بعد منافسة قوية مع عدد من أندية دوري المحترفين، وفي حال إكمال الاتفاق على كل بنود الانتقال سوف يلتحق اللاعب بمعسكر شاب الأهلي في صربيا.

وتعتبر الصفقة مكسباً لشباب الأهلي، بعد أن ظهر اللاعب بمستوى طيب خلال الموسم المنصرم وانضم إلى صفوف المنتخبين الأول والأولمبي.

أهمية

وأشار، الصربي ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي إلى أهمية معسكر صربيا، مؤكداً طموحه في تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً بشكل جيد، وعبر عن ثقته في قدرات اللاعبين وأنهم سيكونون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم سيدعمون الطموحات، مؤكداً في الوقت نفسه صعوبة مهمته، خصوصاً أن مشوار الدفاع عن اللقب أكثر صعوبة من تحقيقه.

وأعرب نيكوليتش عن رغبته في وضع النادي في المكانة التي تليق به وبعشاقه وتاريخه الحافل بالبطولات والأرقام، وقال: سنعمل بكل قوة لإسعاد الجماهير، وأتطلع لوضع خبراتي الكبيرة في تحقيق أهداف وتطلعات جمهور «فرسان دبي» خلال البطولة الآسيوية، وهو جمهور متعطش للبطولات والتميز.

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