«سمارت» و«الأرجنتينية» أول المتأهلين في «خليجية الأكاديميات»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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تأهل فريقا الأكاديمية الأرجنتينية في الإمارات، وسمارت العماني إلى نصف النهائي في بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم في عجمان في فئة تحت 14 سنة، وتقام البطولة برعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان ويستضيفها مركز كواترو الرياضي، ويعتبر الفريقان أول المتأهلين في البطولة.

وأسفرت مباريات اليوم الثاني للبطولة لفئة تحت 14 سنة عن فوز سمارت العماني على أوليه البحريني 2-1 ليتصدر المجموعة الثانية بست نقاط ويضمن التأهل للدور نصف النهائي، وبقي أوليه عند 3 نقاط في المركز الثاني ونال جائزة نجم المباراة نجم سمارت غيث علي.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة تغلب فريق أكاديمية العطار العراقي بصعوبة على سفينتين فور الكويتي 1-0 لينعش آماله لبلوغ نصف النهائي، بينما ودع سفينتين فور المنافسة على بطاقتي التأهل بعد خسارته المباراة الثانية على التوالي ونال نجم أكاديمية العطار العراقي، ميثم أحمد، جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وواصل فريق الأكاديمية الأرجنتينية في الإمارات تألقه ونتائجه الإيجابية بعد فوزه على القصيم السعودي 2-0 ليضمن بطاقة التأهل برصيد 6 نقاط، بينما بقي القصيم السعودي عند 3 نقاط وحصل لاعب الأكاديمية الأرجنتينية عبدالله الشويهي على جائزة نجومية المباراة.

وفاز فريق أكاديمية أنوار الأنباز العراقي على أكاديمية المواهب الكويتية 5-1 ليعوض خسارته في الجولة الأولى وينعش آمال التأهل لنصف النهائي، وذهبت جائزة نجم المباراة للاعب الأنوار العراقية عبيدة فارس.

فئة 12 سنة

وفي فئة 12 سنة فاز سمارت العماني على سفينتين فور الكويتي بفئة تحت 12 سنة بنتيجة 1-0 وتساوى الفريقان برصيد 3 نقاط وتأجل حسم الفريقين الصاعدين للدور التالي إلى اليوم الثالث للبطولة عندما يلاقي سمارت العماني فريق أكاديمية سبورت فور أوول الإماراتي.

من ناحية أخرى تم اعتبار فريق أكاديمية سبورتي الكويتي خاسراً بنتيجة 0-3 بعد تأخره في الحضور لمباراته أمام أوليه البحريني الذي حصد أول 3 نقاط في رصيده بينما ودع فريق أكاديمية سبورتي البطولة بعد احتلاله المركز الأخير من دون نقاط.

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