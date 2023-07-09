البطائح يلعب مع الشارقة في معسكر النمسا

المصدر: (دبي - البيان)

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دشن فريق الكرة بنادي البطائح، أول من أمس، تحضيراته للموسم الجديد بملعبه مقر النادي، بحضور أعضاء شركة كرة القدم، اشتمل المران على تدريبات اللياقة والتحمل وبعض التكتيكات، وشارك فيه محمد أحمد لاعب الفريق الجديد القادم من نادي العين، بعد توقيعه لعقد مع النادي للدفاع عن شعاره في الموسم الجديد.

وتغادر بعثة الفريق يوم السبت المقبل متوجهة نحو النمسا للانتظام في معسكر تحضيري، تقرر أن يخوض الفريق خلال المعسكر 4 مباريات ودية، حيث يقابل في المباراة الأولى فريق باد والترسدروف النمساوي، وستكون المباراة الثانية مع الشارقة، والثالثة مع الأهلي القطري، والرابعة مع فريق محلي بالنمسا.

من ناحية أخرى، وعد مدرب الفريق الروماني ميريل رادوي الإدارة ببذل قصارى جهده من أجل الوصول بالفريق لتقديم مستويات جيدة في الموسم المقبل.

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