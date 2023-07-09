اتحاد الكرة يعلن التعاقد مع باولو بينتو لتدريب منتخب الإمارات

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أعلن اتحاد الكرة تعاقده رسمياً مع البرتغالي باولو بينتو مدرباً لمنتخب الإمارات حتى كأس العالم 2026، وذلك خلفاً للأرجنتيني رودلفو اروابارينا، الذي انتهت مهمته، وسوف يبدأ المدرب الجديد مهمته مع بداية المعسكر الخارجي الذي يقام من 28 الجاري إلى 12 أغسطس في النمسا.

ويعتبر التعاقد مع اتحاد الكرة ثالث تجربة لباولو بينتو (54 عاماً) مع المنتخبات بدأها مع البرتغال خلال الفترة من 2010 إلى 2014، كما عمل مدرباً لمنتخب كوريا الجنوبية 4 أعوام، أنهاها بالمشاركة في كأس العالم الأخيرة (قطر 2022)، ويملك بينتو تجارب تدريبية أخرى بارزة مع سبورتنج لشبونة، وأولمبياكوس اليوناني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الكرة أمس بمقره في دبي، وأكد محمد بن هزام الأمين العام، أن التعاقد جاء بتوصية من الإدارة التنفيذية لاتحاد الكرة وفق قرار سابق لمجلس الإدارة، وقال: خطوة التعاقد جاءت بناء على خبرة المدرب في التعامل مع الكرة الآسيوية ومعرفته الجيدة بمستويات المنتخبات بالقارة، ويعد الأنسب لتحقيق طموحات اتحاد الكرة في المرحلة المقبلة.

أهداف

وأضاف: اتحاد الكرة حدد 3 أهداف من التعاقد مع المدر ب الجديد، متمثلة في اجتياز التصفيات الحالية المؤهلة لمونديال 2026، والمنافسة على لقب كأس الخليج الذي يقام في الكويت ديسمبر من العام المقبل، وتحقيق نتائج متميزة خلال نهائيات كأس آسيا بالدوحة.

بذل الجهد

وعبر المدرب باولو بينتو عن سعادته بتدريب منتخب الإمارات خاصة وأنه يعرف الكثير عن مستوى «الأبيض» وقدرات لاعبيه بحكم الالتقاء مرتين في تصفيات كأس العالم، وقال: لا أعد بنتائج خلال البطولات المقبلة بل أعد ببذل أقصى جهد، من خلال مراقبة أداء اللاعبين مع أنديتهم وفي منافسات الدوري.

وأضاف: علينا نسيان أحداث المرحلة الماضية والنظر بتفاؤل للمستقبل مع ضرورة تعاون الجميع من أجل تحقيق نتائج متميزة، بأفضل طرق ممكنة مع تحمل ضغوط العمل.

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