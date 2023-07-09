محمد أحمد يودّع العين بعـد 11 عاماً و10 ألقاب

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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بعد 11 عاماً قضاها مدافعاً عن الشعار البنفسجي توج خلالها مع الفريق بـ10 ألقاب، أعلن اللاعب محمد أحمد رحيله عن العين، وودعه النادي رسمياً، متمنياً له التوفيق في مسيرته المقبلة.

بينما عبّر عدد من الجماهير العيناوية عبر منصات التواصل الاجتماعي عن شكرهم للاعب الذي كان مثالاً للانضباط والالتزام والغيرة على الشعار، وأشادوا بما قدمه خلال الفترة السابقة.

وبدأت علاقة محمد أحمد مع «الزعيم» في موسم 2012 - 2013، حيث تعاقد النادي معه قادماً من شباب الأهلي «الشباب سابقاً»، ومنذ الوهلة الأولى حجز مكاناً ثابتاً في التشكيلة البنفسجية، وأصبح خياراً ثابتاً لكل المدربين الذين تعاقبوا على قيادة العين خلال الفترة السابقة في إجماع ضمني على إمكاناته الكبيرة.

وكان اللاعب أحد أبطال الإنجاز العالمي الكبير الذي حققه «الزعيم» بوصوله لنهائي كأس العالم للأندية في عام 2018، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016، فضلاً عن تتويجه بعشر بطولات، منها 4 بطولات دوري، و2 للكأس الغالية، و2 لكأس السوبر، ومرة واحدة كأس المحترفين، ومثلها كأس السوبر الإماراتي المغربي.

وأشاد محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير شؤون شركة الكرة، باللاعب، موضحاً أنه أحد قادة الفريق المخلصين الذين خدموا النادي لأكثر من عشر سنوات، وأسهم مع زملائه اللاعبين في تحقيق أكثر من عشرة إنجازات، وقال: علاقة اللاعب بالنادي لن تنتهي برحيله؛ كونه أصبح جزءاً لا يتجزأ من تاريخ هذا النادي الكبير.

ثقة

وأعرب محمد أحمد عن بالغ اعتزازه وامتنانه وتقديره إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين، على رعاية سموه السامية والدعم السخي الذي ظل يوليه للنادي الكبير، وثقة سموه الغالية في جميع عناصر الفريق؛ الأمر الذي يبعث على فخر واعتزاز كل منتمٍ لهذا الكيان الشامخ.

وعبّر محمد أحمد عن بالغ شكره وتقديره إلى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، على الاهتمام الكبير والدعم المتواصل من أجل تحقيق الأهداف ، وأكد أن علاقته بالعين لا يمكن أن تنتهي على الإطلاق، وأنه سيظل مخلصاً ومحباً لهذا الكيان.

جمهور

وأضاف: ليس من السهل توديع جمهور العين، الذي كان وما زال وسيظل أبرز نقاط قوة الفريق، وأتمنى دائماً لهذا النادي الكبير أن يوفق في تحقيق أهدافه وأهمها إسعاد جماهيره بالاستمرار في اعتلاء منصات التتويج.

› اللاعب : سأظل مخلصاً ومحباً لـ«الزعيم»

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