عيسى علي: معسكر سلوفينيا الحلقة الأهم لإعداد الوصل

المصدر: دبي - علي شدهان

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أكد عيسى علي، مدير فريق الوصل الأول لكرة القدم، أن معسكر سلوفينيا يعد الحلقة الأهم في برنامج إعداد الوصل للموسم الجديد.

مشيراً إلى أن فترة التجمع الداخلي، حققت أهدافها الموجوة، ومشدداً أن الوصل عازم على الظهور بشكل مختلف في موسم 2023-2024، بما يوازي طموحات أبناء النادي وجماهيره الوفية.

وغادرت بعثة الوصل صباح أمس إلى سلوفينيا لخوض المعسكر الخارجي حتى الثالث من أغسطس المقبل استعداداً للموسم الجديد بقيادة مدربه الجديد، الصربي ميلوش. وكان الفريق خضع لفترة تجمع داخلي أسبوعاً قبل السفر.

أفكار

ويشكل معسكر سلوفينيا، فرصة كبيرة لتطبيق أفكار المدرب الصربي ميلوش، ومدى انسجام اللاعبين، وخاصة الصفقات الجديدة نيكولاس خيمينيز، واليكسيس بيريز، ودانيال بيدروزو، وكايو كانيدو، وهاريس سيفيروفيتش.

ويتوقع أن يخوض الوصل في معسكر سلوفينيا، 4 مباريات ودية في الفترة من 14 يوليو وحتى الأول من أغسطس مع فرق متدرجة المستوى، على أن تقام مباراة ودية أخيرة في دبي قبل انطلاق الموسم.

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