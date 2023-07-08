انطلاق منافسات النسخة الـ 6 من بطولة " كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم " بعجمان

المصدر: وام

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انطلقت الليلة الماضية منافسات النسخة السادسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم التي تقام تحت رعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان ويستضيفها مركز كواترو الرياضي حتى 13 يوليو الجاري للفئات السنية تحت 12 سنة بمشاركة 6 فرق وتحت 14 سنة و يشارك فيها 8 أكاديميات خليجية.

شهدت المنافسات أمس إقامة 6 مباريات دفعة واحدة وكانت ضربة البداية لفئة تحت 12 سنة فاز في الأولى فريق الأكاديمية الأرجنتينية من الإمارات(المستضيف) على أكاديمية سبورتي الكويتية 9 أهداف مقابل هدف ونال لاعب الأكاديمية راشد المري جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله سوبر هاتريك .

وفي المباراة الثانية للفئة نفسه نجح فريق “ سفنتين فور” الكويتي في الفوز على حامل اللقب فريق أكاديمية “ سبورت فور أوول ” بنتيجة 4 مقابل واحد في مباراة قوية ونال أحمد عبدالرحمن من أكاديمية سفنتين فور جائزة أفضل لاعب .

وضمن منافسات فئة 14 سنة جرت 4 مباريات فاز في المباراة الأولى فريق الأكاديمية الأرجنتيننية على أكاديمية “ أنوار الأنبار” العراقي بثلاثية نظيفة ونال حمزة خليل من الأكاديمية جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى .

وفي اللقاء الثاني فاز فريق “ أكاديمية القصيم ” السعودي على أكاديمية المواهب الكويتية بسداسية وحصل نجم القصيم عبد المجيد الحربي على جائزة أفضل لاعب .

وفي ثالث مباريات هذه الفئة نجح حامل اللقب فريق “ أكاديمية طموح أوليه ” البحريني في الفوز على “ أكاديمية العطار الرياضية ” من العراق بهدفين نظيفين ونال لاعب طموح أوليه إياد مصطفى جائزة أفضل لاعب في المباراة.

فيما نجح فريق “ أكاديمية سمارت ” من سلطنة عمان (وصيف النسخة الماضية ) في الفوز على فريق “ أكاديمية سفنتين فور ” الكويتي بهدفين مقابل لاشيء ونال اللاعب العماني غيث علي جائزة أفضل لاعب .

وتستأنف مساء اليوم “ السبت ” منافسات البطولة بإقامة 6 مباريات يلتقي في الأولى لفئة تحت 12 سنة فريقا أكاديمية أوليه البحريني مع أكاديمية سبورتي الكويتي لحساب المجموعة الأولى وتقام بعدها مباراة أكاديمية سمارت العمانية مع فريق أكاديمية سفنتين فور الكويتي متصدر المجموعة الثانية من فئة 12 سنة.

وفي فئة 14 سنة تقام 4 مباريات يلتقي في الأولى ضمن المجموعة الثانية فريق أكاديمية طموح أوليه البحريني مع أكاديمية سمارت العمانية في نهائي مبكر فقد سبق أن لعب الفريقان في المباراة النهائية في آخر نسختين واستطاع حينها الفريق البحريني حسم اللقب في المناسبتين .. ويسعى الفريق العماني سمارت لتجاوز هذه العقبة لضمان التأهل للدور نصف النهائي.

وفي المباراة الثانية لحساب هذه الفئة يلتقي فريق أكاديمية العطار العراقي مع سفنتين فور ويسعى الفريقان لتعويض خسارة اليوم الأول واللحاق بركب المقدمة.

وفي خامس مباريات اليوم الثاني يلتقي فريق الأكاديمية الأرجنتينية مع فريق القصيم في مباراة قوية بعد نجاحها في الفوز في اليوم الأول وتحدد نتيجة هذه المباراة بنسبة كبيرة المتأهل للدور الثاني في حالة فوز أحد الفريقين .

و في المباراة الأخيرة يلتقي فريق أكاديمية المواهب الكويتية .. أكاديمية أنوار الأنبار العراقية لتعويض خسارتهما في اليوم الأول.

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