البطائح يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

المصدر: (متابعة - علي الظاهري)

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يستهل فريق البطائح، اليوم، تحضيراته للموسم الكروي الجديد، عبر إجراء أول حصة تدريبية تحت قيادة المدرب الروماني الجديد رادوي على استاد النادي. وأجرى «الراقي» على مدار الأيام الأخيرة الفحوصات الطبية وقياسات الأوزان للاعبين.

ومن المقرر أن تشهد التدريبات مشاركة اللاعبين الجدد الذين انضموا إلى الفريق في الفترة الأخيرة، وأبرزهم الإيفواري ميليكي أورليتش والكاميروني بيتروس بومال ودينيبورغيس لاعب منتخب الرأس الأخضر.

ويستمر المعسكر الداخلي لفريق البطائح قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في النمسا 16 الجاري، وحتى 9 أغسطس المقبل.

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