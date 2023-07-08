الجزيرة يغادر إلى معسكر ألمانيا اليوم

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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تغادر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة متوجهة إلى ألمانيا، للانتظام في المعسكر الخارجي بمدينة باد غوغينغ لمدة 3 أسابيع حتى 30 الجاري، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

ويخوض الجزيرة في معسكره 5 مباريات ودية استقر عليها الجهاز الفني بقيادة الهولندي فرانك دي بور المدير الفني، ويسعى من خلالها لتجهيز اللاعبين قبل العودة لاستكمال التحضيرات في أبوظبي. وكان الفريق دشن تجمعه الداخلي، الأحد الماضي بإجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية للاعبين، ثم خوض تدريبات يومية في أبوظبي.

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