حمدان بن مبارك أبرز المرشحين لرئاسة اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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حددت لجنة الانتخابات في اتحاد الكرة استقبال طلبات الترشح لمنصب رئيس الاتحاد الثلاثاء المقبل، لمدة 5 أيام تنتهي 15 يوليو الجاري، فيما حددت الفترة من 19 إلى 31 الجاري لاستقبال طلبات الترشح للعضوية، وطلبات ترشيح 3 أعضاء بالمجلس الجديد بمعرفة المرشح لمنصب الرئيس، على أن تجرى الانتخابات من خلال جمعية عمومية انتخابية 8 سبتمبر المقبل بنظام القائمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الانتخابات أمس بمقر اتحاد الكرة في دبي برئاسة المستشار سالم بن بهيان وبحضور محمد الحفيتي نائب رئيس اللجنة، وعبدالرحمن العامري، وحمد خميس، ومُنى الشامسي، أعضاء اللجنة، وبحضور محمد بن الله هزام الأمين العام لاتحاد الكرة. وعلمت «البيان» أن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أبرز المرشحين لتولي رئاسة الاتحاد.

واعتمدت اللجنة في اجتماعها إجراءات ومواعيد الانتخابات للدورة الانتخابية 2023 - 2027، حيث سيتم فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس من 11 إلى 15 الجاري، وسيتم فحص استمارات المرشحين يومي 15 و16 من الشهر الجاري وإعلان الأسماء، على أن يتم استقبال الطعون والبت فيها يومي 16 و18 منه، وحددت لجنة الانتخابات الفترة من 19 إلى 31 يوليو لاستقبال طلبات الترشيح من الأندية لعضوية مجلس الإدارة وترشيح .

المتقدم للرئاسة لثلاثة أعضاء، فيما تحددت الفترة من 1 إلى 7 أغسطس لاستقبال طلبات الانسحاب من الانتخابات، ويوم 8 أغسطس فحص استمارات المتقدمين للعضوية على أن يتم استقبال طلبات الطعون خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس والبت فيها مع تحديد الفترة من 14 إلى 21 أغسطس لاختيار قائمة الرئيس التي ستدخل العملية الانتخابية.

حيث ستكون العملية الانتخابية بنظام القوائم، على أن تجري الانتخابات يوم 8 سبتمبر من خلال جمعية عمومية انتخابية. وعلمت «البيان» بوجود مشاورات لاختيار الأعضاء وتكوين قائمة انتخابية تتقدم من خلال الرئيس خلال الموعد المحدد، وتبدو أسهم عدد من الشخصيات الإدارية الكروية مرتفعة مثل هشام الزرعوني وعدنان الطلياني وعيسى مير وسالم الشامسي وأمل بوشلاخ.

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