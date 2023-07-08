شباب الأهلي يغادر إلى معسكر صربيا اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تغادر بعثة شباب الأهلي دبي، اليوم، متوجهة إلى صربيا؛ لخوض المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الكروي المقبل، التي تستمر حتى 3 أغسطس المقبل، بمشاركة 28 لاعباً، إضافة إلى أعضاء الجهازين الإداري والفني، بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، الذي خلف المدرب السابق البرتغالي ليوناردو جارديم.

ومن المقرر أن يخوض الفريق خلال فترة المعسكر 4 مباريات ودية تكون بمثابة إعداد وتجهيز اللاعبين قبل العودة إلى البلاد، والدخول في أجواء لقاء الوحدات الأردني منتصف أغسطس في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، ومن ثم المشاركة في دوري المحترفين المحلي.

حيث يستهل بطل الدوري مشواره بلقاء عجمان في الجولة الأولى التي ستقام يومي 18 و19 أغسطس المقبل على استاد راشد بن سعيد. ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية خامسة في دبي قبل موقعة الوحدات للاطمئنان على جاهزية اللاعبين للقاء القاري.

وكان الفريق قد بدأ المرحلة الأولى من برنامج الإعداد من خلال فحوصات طبية للاعبين أعقبها تدريبات بدنية بدأت الاثنين الماضي على ملعب النادي بالقصيص.

برنامج تدريبي

ويخوض الفريق مرانه على مرتين خلال فترة المعسكر لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ورفع مستواهم والاطمئنان على جاهزيتهم، وستكون فترة المعسكر فرصة أمام الجهاز الفني الجديد للتعرف أكثر على قدراتهم وإمكاناتهم، قبل العودة إلى دبي لوضع اللمسات الفنية الأخيرة قبل مواجهة الوحدات في البطولة الآسيوية، وتسعى إدارة النادي إلى إنهاء ملف اللاعبين الأجانب خلال الأيام القليلة المقبلة ليكتمل عقد اللاعبين ليكون الفريق في أتم جاهزية فنية قبل منافسات الموسم الجديد.

مهدي في المران

وحرص المدرب الوطني مهدي علي على حضور حصة تدريبية للفريق قبل التوجه لمعسكر صربيا من أجل دعم اللاعبين ورفع معنوياتهم، لمزيد من العطاء خلال الفترة المهمة المقبلة، حيث يخوض الفريق تحدي البطولة الآسيوية ويدافع عن لقب بطولة دوري المحترفين، يذكر أن المدرب الوطني مهدي علي سبق ودرب الفريق خلال الموسم قبل الماضي.

ثقة في اللاعبين

وأكد الصربي ماركو نيكوليتش، المدرب الجديد لفريق شباب الأهلي، ثقته في قدرات وإمكانات اللاعبين، وأنهم سيكونون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنه يثق في جاهزية هؤلاء اللاعبين لإنجاز المهام المطلوبة هذا الموسم، والتي سبق الإعلان عنها عند في بداية مهمته، مؤكداً في الوقت نفسه صعوبة المهمة، خصوصاً أن مشوار الدفاع عن اللقب أكثر صعوبة من تحقيقه.

تعامل مع الضغوط

وقال نيكوليتش: إنني أتفهم تماماً حجم الضغط الملقى على عاتق الأجهزة الفنية في الأندية التي تمتلك قواعد جماهيرية كبيرة، وهي دائماً متعطشة ليس للانتصارات فحسب، وإنما إلى تحقيق جميع الألقاب المتاحة، والصورة ذاتها لجمهور نادي شباب الأهلي، وهو ما أتطلع لتحقيقه في التحدي الجديد لي مع (فرسان دبي) ببذل كل الجهد في سبيل الدفاع عن لقب الدوري بجانب السعي للمنافسة على بقية البطولات الأخرى.

وأعرب نيكوليتش عن رغبته في وضع النادي في المكانة التي تليق به وبعشاقه وتاريخه الحافل بالبطولات والأرقام، وقال سنعمل بكل ما لدينا من قوة لإسعاد الجماهير، وأتطلع لوضع خبراتي الكبيرة في تحقيق أهداف وتطلعات جمهور الـ(فرسان) المتعطش دائماً للرقم 1.

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