«الأبيض» ينتظم في معسكر النمسا 28 الجاري

المصدر: دبي - العوضي النمر

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ينتظم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في معسكر إعداد خارجي في النمسا بداية من 28 الجاري لمدة 10 أيام، في إطار الاستعدادات للمشاركة في منافسات نهائيات كأس آسيا في الدوحة من 12 يناير إلى 10 فبراير من العام المقبل، والاستعداد لـ«خليجي 26» في الكويت خلال ديسمبر 2024.

ويشارك «الأبيض» في نهائيات كأس آسيا بالمجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه كلاً من: إيران وهونغ كونغ وفلسطين، وتضم البطولة 24 منتخباً تم توزيعها على 6 مجموعات،

ويسعى اتحاد الكرة برئاسة عبدالله الجنيبي القائم بأعمال رئيس الاتحاد إلى توفير كل سبل النجاح أمام «الأبيض» وتجهيزه بشكل جيد سعياً للمنافسة بشكل قوي خلال البطولات المقبلة، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الفريق خلال بطولتي العرب و«خليجي 25» وخروجه من الدور الأول مما أصاب الجماهير بعدم الرضا عن أداء اللاعبين.

جهود

ويكثف اتحاد الكرة جهوده للتعاقد مع مدرب على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، من أجل تولي مهمة تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، وعلمت «البيان» أن الفترة الماضية شهدت التفاوض مع 3 مدربين منهم اثنان من البرتغال يجيدان التعامل مع الفرق الآسيوية.

وثالث من هولندا لديه خبرة جيدة بالكرة الإماراتية، وكل من الثلاثة يملك سيرة ذاتية قوية حافلة بالخبرات تؤهله لتولي المهمة وتحقيق النجاح، وعلمت «البيان» أن المفاوضات أوشكت على الانتهاء، واستقرت المفاضلة مع مدربين من البرتغال وهولندا وسيتم حسم ملف المدرب خلال الأسبوع المقبل، ودعوة المدرب الذي سيتم الاستقرار على اسمه للحضور إلى الدولة من أجل إتمام التعاقد.

وبدء مهمة الإشراف على معسكر الإعداد الخارجي، الذي سيكون فرصة للجهاز الفني الجديد للتعرف على قدرات اللاعبين بشكل مبدئي خلال الفترة الحالية، كما يقام معسكر آخر خلال سبتمبر المقبل لاستغلال «فيفا داي» وتقام خلاله مباريات ودية.

عودة

من جهة أخرى عاد الهولندي يان لتولي مهمة المدير الفني لاتحاد الكرة خلفاً لمواطنه مارسيل لوكاسين في إطار إعادة ترتيب العمل الفني في اتحاد الكرة بما يتواكب مع طموحات المرحلة المقبلة.

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