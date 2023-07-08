الوحدة يواجه دسيتش ودياً اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوم، نظيره دسيتش؛ أحد فرق الدوري الممتاز في مونتنيغرو، في مباراة ودية خلال معسكر العنابي الخارجي المقام حالياً في صربيا استعداداً للموسم الجديد.

وتعدّ هذه الودية الأولى التي يخوضها الوحدة في معسكره الإعدادي في إطار تحضيراته للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال التي تنطلق 27 يوليو الجاري.

وكان الوحدة دشن معسكره الخارجي في صربيا يوم السبت الماضي، والذي يستمر حتى 17 يوليو الجاري، يخوض خلاله الفريق مباراتين وديتين قبل العودة إلى أبوظبي، ثم المغادرة يوم 20 من الشهر ذاته إلى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية لخوض غمار كأس الملك سلمان للأندية.

تدريبات يومية

ويؤدي الفريق تدريباته اليومية في المعسكر الصربي تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للعنابي، الذي تولى المهمة مع بداية المعسكر، وبدأ في التعرف على اللاعبين، إذ يركز خلال المعسكر على رفع معدلات اللياقة البدنية رغم قصر مدة المعسكر، إلى جانب الجوانب الفنية والتكتيكية لتجهيز اللاعبين بصورة جيدة قبل الاستحقاقات الرسمية.

ومن المقرر أن يخوض الوحدة ودية ثانية يوم 15 يوليو الجاري أمام فريق نوفي بازار، أحد فرق الدوري الصربي الممتاز.

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