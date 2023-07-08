العين إلى معسكر إسبانيا

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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غادرت بعثة العين، صباح أمس، على متن طائرة خاصة، أقلعت من مطار العين متجهة إلى إسبانيا، لإقامة معسكر الإعداد الخارجي حتى التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري، وترأس البعثة محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، وكان في وداعها عوض محمد صبيح الكعبي، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.

اهتمام ومتابعة

وأكد محمد عبيد حماد، أن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، ظل في حالة متابعة واهتمام مستمرين للفريق ووجه بتهيئة كل أسباب النجاح لبرنامج إعداده للموسم الكروي الجديد، من أجل تحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير.

ونقل الموقع الرسمي لنادي العين عن حماد قوله إن أهداف العين في الموسم الجديد واضحة لأن الفرق الكبيرة دائماً ما تتطلع إلى معانقة الأمجاد واعتلاء منصات التتويج .

ونجحت لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، في التعاقد مع الطبيب العالمي، المختص في إصابات الملاعب الرياضية، اليوناني، نيكولاس تزوروديس، قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي وسبق له أن عمل بنادي العين خلال الفترة من 2011 وحتى 2014.

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